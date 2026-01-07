Sjuksköterska/Kontaktsköterska, Öron-Näsa-Hals mottagning, Umeå
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum
2026-01-07
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Öron-näsa-hals mottagningen är en del i Neuro-huvud-hals centrum. Vi är en dynamisk och modern mottagning och har ett brett arbetsfält från länsdelssjukvård till högspecialiserad vård inom Norra sjukvårdsregionen främst inom avancerad tumör- trauma- otokirurgi, foniatri och audiologi.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med trevlig stämning. Vi söker nu en kollega till vårt arbetsteam som vill vara med och skapa ett bra mottagande och omhändertagande för våra patienter på öron-näsa-hals mottagning. Vi har ett nära samarbete mellan alla personalkategorier som främjar bra arbetsmiljö. Vi möter dagligen olika patienter vilket varierar vår arbetsdag på ett bra sätt.
På Öron-näsa-hals mottagningen finns det 6 sjuksköterskor och åtta undersköterskor samt ett flertal läkare. Det är ett roligt, omväxlande och utmanande arbete där du har möjlighet att lära nya saker varje dag i en härlig arbetsgrupp. Vi hjälper alltid varandra och vi har ett gott samarbete med övriga yrkesgrupper inom Öron-näsa-hals avdelningen. Fokus är alltid på patienten. Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete där din kompetens nyttjas för verksamheten och patienten bästa. Om du väljer att arbeta hos oss möts du av olika vägar för din personliga utveckling inom yrket.
Öron-näsa-hals enheten är även knuten till institutionen för Klinisk vetenskap inom Medicinska fakulteten vid Umeå Universitet.
Som kontaktsjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I rollen som kontaktsjuksköterska har du det övergripande ansvaret för patienten huvud-och halscancer genom hela vårdkedjan. Genom din roll skapar du trygghet, kontinuitet och delaktighet i vården för både patienten och dess närstående. Arbetet innebär att du är huvudansvarig för en patientgrupp där du gör egna behovsbedömningar, sätter in åtgärder, utvärderar och förmedlar kontakter till andra yrkeskategorier. Du medverkar också vid diagnosbesked, ger fortlöpande information och uppföljande samtal. Du har ett nära samarbete med befintlig kontaktsjuksköterska och tumörkoordinatorer samt tumörläkare. Tillsammans med tumörteamet arbetar du med utveckling av organisation och rutiner.
I tjänsten ingår även till viss del sedvanliga arbetsuppgifter på mottagningen såsom omhändertagande av akut och planerade mottagningspatienter och telefonrådgivning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är erfaren legitimerad sjuksköterska som har ett engagemang och intresse av att arbeta patientnära. Det är viktigt att du vill möta patienten ur ett helhetsperspektiv och att du har ett öppet sinne och en nyfikenhet att lära. Känner du att du är en person som tycker om att jobba både i team, enskilt och vill fortsätta utvecklas i din yrkesroll är detta ett jobb för dig.
Meriterande med onkologisk erfarenhet, men vi värderar främst personlig lämplighet.
Vi ser att du är intresserad av utveckling och vill driva förbättringsarbeten. Du behöver vara initiativtagande, ha förmåga att arbeta självständigt samt strukturera din dag, som är varierande.
Anställningen är tillsvidareanställning. Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan idag!
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Ersättning: Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Arbetsgivare: Region Västerbotten
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum
Maria Rydman maria.rydman@regionvasterbotten.se 090-785 19 53
