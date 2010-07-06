Sjuksköterska, konsultuppdrag Vårdcentral 6/7-10/7
Seie AB / Sjuksköterskejobb / Sollentuna Visa alla sjuksköterskejobb i Sollentuna
2026-06-11
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Seie AB i Sollentuna
, Stockholm
, Salem
, Södertälje
, Tyresö
eller i hela Sverige
Period: 6/7-10/7 2026, 1 dag intro veckan innan om du behöver
Omfattning: 100 %
Arbetstid: 8-17
Arbetsplats: Privat vårdcentral
Ansökan ska lämnas senast den 14 juni 2026, observera att uppdraget tillsätts löpande
Arbetsuppgifter: Enbart telefon arbete: rådgivning , boka in tider till läkarbesök , besök till distriktssköterskor , akuta tider som bokas in samma dag. Take care och MBX som telefonsystemPubliceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska
Självständig och van vid bedömningar, rådgivning
Meriterande
Erfarenhet av arbete på vårdcentral
Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg.
Har du frågor? Tveka inte att höra av dig - vi finns här för dig hela vägen, alltid skarpa, effektiva, inspirerande och engagerade.
Mobil: 076496 53 60
e-post: cv@seie.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Ring till 0764965360
E-post: cv@seie.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Seie AB
(org.nr 559111-8434), http://www.seie.se
194 61 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Vårdcentral i Upplands Väsby Jobbnummer
9958597