Sjuksköterska, konsultuppdrag Vårdcentral 29/6-10/7
Seie AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-06-25
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Period: 29/6-10/7 2026, ev. möjlighet till förlängning
Omfattning: 100 %
Arbetstid: Måndag - Fredag 08-17 ev flexibel sluttid.
Arbetsplats: Privat vårdcentral
Ansökan ska lämnas senast den 26 juni 2026 kl. 08:00
Arbetsuppgifter: Triagering, såromläggning, telefonrådgivning.Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Leg. sjuksköterska
1-2 års erfarenhet inom yrket
Meriterande
Du kan journalsystemet PMO
Erfarenhet av arbete på vårdcentral
Nedanstående ska skickas med ansökan:
Bevis om legitimation som sjuksköterska
Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg.
Har du frågor? Tveka inte att höra av dig - vi finns här för dig hela vägen, alltid skarpa, effektiva, inspirerande och engagerade.
E-postadress: cv@seie.se
Mobil: 076496 53 60 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ringa till 0764965360
E-post: cv@seie.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Seie AB
(org.nr 559111-8434), http://www.seie.se
211 43 MALMÖ Arbetsplats
Vårdcentral i Malmö Jobbnummer
9978117