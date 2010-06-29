Sjuksköterska, konsultuppdrag Vårdcentral 29/6-10/7

Seie AB / Sjuksköterskejobb / Malmö
2026-06-25


Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Seie AB i Malmö, Helsingborg, Laholm, Olofström, Karlshamn eller i hela Sverige

Period: 29/6-10/7 2026, ev. möjlighet till förlängning
Omfattning: 100 %
Arbetstid: Måndag - Fredag 08-17 ev flexibel sluttid.
Arbetsplats: Privat vårdcentral
Ansökan ska lämnas senast den 26 juni 2026 kl. 08:00
Arbetsuppgifter: Triagering, såromläggning, telefonrådgivning.

Publiceringsdatum
2026-06-25

Kvalifikationer
Leg. sjuksköterska
1-2 års erfarenhet inom yrket
Meriterande
Du kan journalsystemet PMO
Erfarenhet av arbete på vårdcentral

Nedanstående ska skickas med ansökan:
Bevis om legitimation som sjuksköterska

Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg.

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig - vi finns här för dig hela vägen, alltid skarpa, effektiva, inspirerande och engagerade.
E-postadress: cv@seie.se
Mobil: 076496 53 60

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ringa till 0764965360
E-post: cv@seie.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Seie AB (org.nr 559111-8434), http://www.seie.se
211 43  MALMÖ

Arbetsplats
Vårdcentral i Malmö

Jobbnummer
9978117

Prenumerera på jobb från Seie AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Seie AB: