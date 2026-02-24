Sjuksköterska, konsultuppdrag SÄBO v. 26-33
Seie AB / Sjuksköterskejobb / Trollhättan Visa alla sjuksköterskejobb i Trollhättan
2026-02-24
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Seie AB i Trollhättan
, Alingsås
, Falköping
, Årjäng
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Arbetsplats: Kommunal primärvård
Arbetstid: Dagtid/kväll och helg
Ansökan ska lämnas senast 26 februari 2026 kl. 10:00
Arbetsuppgifter: Sedvanliga arbetsuppgifter inom kommunal primärvård.
Du får 2 dagars introduktion (ett dagspass och ett kvällspass). Introduktionen ska ske innan v.26Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Sjuksköterskelegitimation
C1-svenska
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av kommunal primärvård
VIVA, MCSS
Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg. Vi ordnar och betalar boende och resor.
Ansök genom att ringa eller maila till oss:
E-postadress: cv@seie.se
Mobil: 076496 53 60
Tveka inte att höra av dig vid frågor, vi finns här för dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ringa till 0764965360
E-post: cv@seie.se Arbetsgivare Seie AB
(org.nr 559111-8434), http://www.seie.se
461 32 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SÄBO Trollhättan Jobbnummer
9761577