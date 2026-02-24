Sjuksköterska, konsultuppdrag SÄBO v. 26-33

Seie AB / Sjuksköterskejobb / Trollhättan
2026-02-24


Arbetsplats: Kommunal primärvård
Arbetstid: Dagtid/kväll och helg
Ansökan ska lämnas senast 26 februari 2026 kl. 10:00
Arbetsuppgifter: Sedvanliga arbetsuppgifter inom kommunal primärvård.
Du får 2 dagars introduktion (ett dagspass och ett kvällspass). Introduktionen ska ske innan v.26

Publiceringsdatum
2026-02-24

Kvalifikationer
Sjuksköterskelegitimation
C1-svenska
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av kommunal primärvård
VIVA, MCSS

Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg. Vi ordnar och betalar boende och resor.

Ansök genom att ringa eller maila till oss:
E-postadress: cv@seie.se
Mobil: 076496 53 60
Tveka inte att höra av dig vid frågor, vi finns här för dig!

Arbetsgivare
Seie AB (org.nr 559111-8434), http://www.seie.se
461 32  TROLLHÄTTAN

Arbetsplats
SÄBO Trollhättan

