Sjuksköterska, konsultuppdrag SÄBO 15/6-21/8

Seie AB / Sjuksköterskejobb / Tyresö
2026-06-05


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Visa alla jobb hos Seie AB i Tyresö, Stockholm, Salem, Södertälje, Norrtälje eller i hela Sverige

Period: 15/6-23/8
Omfattning: 100 %
Arbetstider:
mån-sön, 7-16 omfattning om 50-100 %,
Arbetsplats: SÄBO
Ansökan ska lämnas senast den 7 juni 2026, observera att uppdraget tillsäts löpande
Arbetsuppgifter: Sedvanligt arbete för sjuksköterska inom äldreomsorg. 80 fasta boende med bland annat korttidsplatser-somatiska, geriatrik psykiatri, demensplatesr och somatisk inriktning.
Grundbemanning mellan 3-5 sjuksköterskor dagtid helger ensam sjukösterska.

Publiceringsdatum
2026-06-05

Kvalifikationer
Sjuksköterskelegitimation
C1-svenska
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
God datavana, önskvärt med erfarenhet av journalsystem Epsilon

Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg.

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig - vi finns här för dig hela vägen, alltid skarpa, effektiva, inspirerande och engagerade.
E-postadress: cv@seie.se
Mobil: 076496 53 60

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Ring till 0764965360
E-post: cv@seie.se

Arbetsgivare
Seie AB (org.nr 559111-8434), http://www.seie.se
135 40  TYRESÖ

Arbetsplats
SÄBO Tyresö

Jobbnummer
9950792


   

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