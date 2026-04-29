Sjuksköterska, konsultuppdrag SÄBO 11/5-26/7
Period: 11/5-26/7 2026, ledighet v.25-27
Omfattning: 100%
Arbetstider: mån-fre kl 08.00-15.00. 30 min rast
Arbetsplats: SÄBO
Ansökan ska lämnas senast 3 maj 2026
Arbetsuppgifter: Avancerad hälso- och sjukvård, delaktighet i delegeringsprocessen för omvårdnadspersonal,allmän och specifik omvårdnad, medicinska bedömningar och behandlingsansvar så att den enskilde får den vård och behandling som ordinerats av läkare, upprätta-, ta del av- och följa vårdplaner, handledning och rådgivning till omvårdnadspersonal i arbetslaget enligt Beställarens upprättade rutiner, rapportering, bearbetning och uppföljning av avvikelser, dokumentation i olika verksamhetssystem, deltagande i förbättringsarbete/verksamhetsförändringar, arkivering, samt bemanna telefon vård till vård (vtv). som t.ex. bedömningar, utföra ordinationer, sårbehandling, provtagning, stöd/handledning till omvårdnadspersonal mm.Publiceringsdatum2026-04-29Kvalifikationer
Sjuksköterskelegitimation
C1-svenska
B-körkort
Minst två (2) års yrkeserfarenhet av att ha arbetat som sjuksköterska,
Ha arbetat som sjuksköterska de senaste två (2) åren och ha kompetens och erfarenhet av att hantera avancerade
medicinsktekniska produkter som bland annat läkemedelspump, sond, PEG, (byta, kuffa, omvårdnad), provtagning, KAD
(sätta, spola), infusioner, injektioner, blanda dropp, Port-a-cart (sätta nål, ta prover), PICC line, (omläggning provtagning),
blodtransfusioner, CVK (omläggning, provtagning).
Svenskt personnummer för att vi ska kunna utfärda ett ordinarie SITHS-kort
Meriterande
Erfarenhet av dokumentation i Treserva hälsoärendet.
Erfarenhet av arbete som sjuksköterska på SÄBO
Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg. Vi ordnar och betalar boende och resor.
Ansök genom att maila eller ringa oss:
E-postadress: cv@seie.se
Mobil: 076496 53 60
Har du frågor? Tveka inte att höra av dig - vi finns här för dig hela vägen, alltid skarpa, effektiva, inspirerande och engagerade.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
E-post: cv@seie.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Seie AB
(org.nr 559111-8434), http://www.seie.se
