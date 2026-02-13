Sjuksköterska, Konsultuppdrag Kommunsjukvård Natt 2/3-30/8
2026-02-13
Period: 2/3-30/8
Arbetstid: 85 % kl. 20:30-07:45 eller 21:00-08:15
Arbetsplats: Kommunsjukvård
Ansökan ska lämnas senast 16 februari 2026 kl.08:00
Arbetsuppgifter: Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska i kommunen. Avancerad hälso- och sjukvård, delaktighet i delegeringsprocessen för omvårdnadspersonal,
allmän och specifik omvårdnad, medicinska bedömningar och behandlingsansvar så att den enskilde får den vård och behandling som ordinerats av läkare, upprätta-, ta del av- och följa vårdplaner, handledning och rådgivning till omvårdnadspersonal i arbetslaget enligt Beställarens upprättade rutiner, rapportering, bearbetning och uppföljning av avvikelser, dokumentation i olika verksamhetssystem, deltagande i förbättringsarbete/verksamhetsförändringar, arkivering, samt bemanna telefon vård till vård (vtv). som t.ex. bedömningar, utföra ordinationer, sårbehandling, provtagning, stöd/handledning till omvårdnadspersonal mm.
Du får introduktion.
Sjuksköterskelegitimation
C1-svenska
B-körkort (automat eller manuell)
Kan cykla
Minst två (2) års yrkeserfarenhet av att ha arbetat som sjuksköterska,
Ha arbetat som sjuksköterska de senaste två (2) åren och ha kompetens och erfarenhet av att hantera avancerade
medicinsktekniska produkter som bland annat läkemedelspump, sond, PEG, (byta, kuffa, omvårdnad), provtagning, KAD
(sätta, spola), infusioner, injektioner, blanda dropp, Port-a-cart (sätta nål, ta prover), PICC line, (omläggning provtagning),
blodtransfusioner, CVK (omläggning, provtagning).
Ska ha tjänstgjort som konsultsjuksköterska mot offentlig sektor alt. arbetat inom offentlig sektor
Meriterande
Erfarenhet av dokumentation i Treserva hälsoärendet.
Behöver inte en hel eller halv introduktion (har arbetat på samma ställe tidigare)
Erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom kommunal hälso-och sjukvård
Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg. Vi ordnar och betalar boende och resor.
