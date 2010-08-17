Sjuksköterska, konsultuppdrag jour 17/8-10/1
Seie AB / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-07-01
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Period: 260817 - 270110 (kortare period är också av intresse)
Omfattning: 100 %, mindre omfattning är också av intresse
Arbetstid: kvällar, helger, nätter
Arbetsplats: Jourenhet som ansvarar för olika enheter jourtid
Ansökan ska lämnas senast 22 juli 2026
Arbetsuppgifter: Planerade och akuta insatser i hemmet och boenden.
Krav, du skall:
vara legitimerad sjuksköterska
ha minst 2 års yrkeserfarenhet av att ha arbetat som sjuksköterska
ha erfarenhet från nattarbete som sjuksköterska
ha erfarenhet av att har jobbat inom hemsjukvård, kommunsjukvård, LSS eller socialpsykiatri
inneha B-körkort (automat eller manuell)/kunna cykla
Meriterande:
Du har tidigare arbetat som inhyrd sjuksköterska
Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension från första timmen, är försäkrad och har sjuklönetillägg. Vi står för resor och boende samt bekostar HLR-utbildning till dig.
Har du frågor? Tveka inte att höra av dig - vi finns här för dig hela vägen, alltid skarpa, effektiva, inspirerande och engagerade.
E-postadress: cv@seie.se
Mobil: 076496 53 60 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ring till 0764965360
E-post: cv@seie.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Seie AB
(org.nr 559111-8434), http://www.seie.se
581 81 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jourenhet i Linköping Jobbnummer
9987167