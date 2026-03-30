Sjuksköterska, konsultuppdrag hemsjukvård 8/6-9/8

Seie AB / Sjuksköterskejobb / Piteå
2026-03-30


Visa alla sjuksköterskejobb i Piteå, Luleå, Älvsbyn, Boden, Skellefteå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Seie AB i Piteå, Luleå, Skellefteå, Umeå, Gällivare eller i hela Sverige

Period: 8/6-9/8 2026
Arbetstid:
Dag: Förlagt mellan 07.00-17.00 totalt 8tim/dag.
Kväll: 12.00-20.30 alt 13.00-21.30
Helg: 13.00-21.30
Viss variation förekommer.
Omfattning är 100%
Arbetsplats: Hemsjukvård
Ansökan ska lämnas senast 6 april 2026

Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär hälso- och sjukvård i hemmet på primärvårdsnivå. Planerade och oplanerade konsultationer, bedömningar och insatser via telefon.
Under helger endast jourverksamhet med konsultationer, bedömningar och insatser via telefon och/eller via besök inom hemsjukvården
Samplanering mellan hemsjukvård och gruppbostäder förekommer.

Kvalifikationer
Sjuksköterskelegitimation
C1-svenska
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av dokumentation i Combine
Erfarenhet av arbete som sjuksköterska i hemsjukvården

Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg. Vi ordnar och betalar boende och resor.

Ansök genom att ringa eller maila till oss:
E-postadress: cv@seie.se
Mobil: 076496 53 60
Tveka inte att höra av dig vid frågor, vi finns här för dig:

Arbetsgivare
Seie AB (org.nr 559111-8434), http://www.seie.se
941 33  PITEÅ

Jobbnummer
9826013

Prenumerera på jobb från Seie AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Seie AB: