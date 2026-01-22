Sjuksköterska, konsultuppdrag fr.o.m. 260129
Seie AB / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-01-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Seie AB i Linköping
, Avesta
, Hedemora
, Årjäng
eller i hela Sverige
Ansökan ska lämnas senast 27 januari 2026
Arbetsplats: LSS/psykiatri kommun
Arbetsuppgifter: avancerad hälso- och sjukvård i samtliga boendeformer, delaktighet i delegeringsprocessen för omvårdnadspersonal, allmän och specifik omvårdnad, medicinska bedömningar och behandlingsansvar så att den enskilde får den vård och behandling som ordinerats av läkare, upprätta-, ta del av- och följa vårdplaner, handledning och rådgivning till omvårdnadspersonal i arbetslaget enligt Beställarens upprättade rutiner, rapportering, bearbetning och uppföljning av avvikelser, dokumentation i olika verksamhetssystem, deltagande i förbättringsarbete/verksamhetsförändringar, arkivering, samt bemanna telefon vård till vård (vtv).
Du får introduktion samt 2 dagars utbildning i journalsystemet Treserva Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
Sjuksköterskelegitimation
C1-svenska
2 års erfarenhet som sjuksköterska
Har arbetat som sjuksköterska de senaste två (2) åren och ha kompetens och erfarenhet av att hantera avancerade
medicinsktekniska produkter som bland annat läkemedelspump, sond, PEG, (byta, kuffa, omvårdnad), provtagning, KAD
(sätta, spola), infusioner, injektioner, blanda dropp, Port-a-cart (sätta nål, ta prover), PICC line, (omläggning provtagning),
blodtransfusioner, CVK (omläggning, provtagning).
Har arbetat arbetat inom offentlig sektor, direktanställning eller via bemanning
B-körkort
kan cykla
Meriterande:
Van att arbeta i Treserva
Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg. Vi ordnar och betalar boende och resor.
Du kan ansöka genom att klicka på ansök, skicka mail till oss eller ringa.
Tveka inte att höra av dig vid frågor, vi finns här för dig:
E-postadress: cv@seie.se
Mobil: 076496 53 60 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ringa till 0764965360
E-post: cv@seie.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AFM 260122 LSS". Arbetsgivare Seie AB
(org.nr 559111-8434), http://www.seie.se
582 23 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LSS/psykiatri Jobbnummer
9699728