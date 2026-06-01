Sjuksköterska, konsultuppdrag 22/6-9/8
2026-06-01
Period: 22/6-9/8 2026
Omfattning: 100% 38,25 tim/vecka
Arbetstider: Arbetstid är förlagd dag- och kvällstid, även helgarbete förekommer.
Dag: Förlagt mellan 07.00-17.00 totalt 8tim/dag.
Kväll: 12.00-20.30 alt 13.00-21.30
Helg: 13.00-21.30
Arbetsplats: hemsjukvård
Ansökan ska lämnas senast: 2 juni 2026,
Arbetsuppgifter:hälso- och sjukvård i hemmet på primärvårdsnivå. Planerade och oplanerade konsultationer, bedömningar och insatser via telefon.Under helger endast jourverksamhet med konsultationer, bedömningar och insatser via telefon och/eller via besök inom hemsjukvården.Publiceringsdatum2026-06-01Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av journalsystem Combine
Erfarenhet av hemsjukvård
Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg. Vi står för boende och resor.
Har du frågor? Tveka inte att höra av dig - vi finns här för dig hela vägen, alltid skarpa, effektiva, inspirerande och engagerade.
E-postadress: cv@seie.se
Mobil: 076496 53 60 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Seie AB
(org.nr 559111-8434), http://www.seie.se
941 52 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemsjukvård i Piteå Jobbnummer
9939732