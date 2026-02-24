Sjuksköterska konsulter sökes till sommaruppdrag i Trollhättan
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Trollhättan Visa alla sjuksköterskejobb i Trollhättan
2026-02-24
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Trollhättan
, Uddevalla
, Alingsås
, Kungälv
, Göteborg
eller i hela Sverige
Sjuksköterska sökes till sommaruppdrag i Trollhättan
VårdIX-Bemanning söker en sjuksköterska för ett sommaruppdrag inom kommunal primärvård/SÄBO i Trollhättan.
Uppdragsinformation:
Roll: Allmänsjuksköterska
Plats: Trollhättan
Period: 22 juni - 16 augusti 2026 (vecka 26-33)
Arbetstid: Dag/kväll och helg, enligt schemaPubliceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Som ansvarig sjuksköterska inom kommunal primärvård på särskilt boende (SÄBO) kommer du att utföra både planerade och akuta insatser för äldre patienter. Arbetet omfattar medicinska bedömningar, läkemedelshantering, samverkan med omvårdnadspersonal och dokumentation i kommunens system.
Meriterande:
Erfarenhet av kommunal primärvård och SÄBO
Vana av journalsystemen VIVA och MCSS
Introduktion:
Du får 2 dagars introduktion innan start, bestående av ett dagpass och ett kvällspass.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Ansök och kontakt:
Besök www.vardix.se
för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Trollhättan kommun Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9760981