Sjuksköterska konsulter sökes till sommaruppdrag i Trollhättan

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Trollhättan
2026-02-24


Visa alla sjuksköterskejobb i Trollhättan, Essunga, Vänersborg, Lilla Edet, Grästorp eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VårdIX AB i Trollhättan, Uddevalla, Alingsås, Kungälv, Göteborg eller i hela Sverige

Sjuksköterska sökes till sommaruppdrag i Trollhättan

VårdIX-Bemanning söker en sjuksköterska för ett sommaruppdrag inom kommunal primärvård/SÄBO i Trollhättan.

Uppdragsinformation:
Roll: Allmänsjuksköterska
Plats: Trollhättan
Period: 22 juni - 16 augusti 2026 (vecka 26-33)
Arbetstid: Dag/kväll och helg, enligt schema

Publiceringsdatum
2026-02-24

Dina arbetsuppgifter
Som ansvarig sjuksköterska inom kommunal primärvård på särskilt boende (SÄBO) kommer du att utföra både planerade och akuta insatser för äldre patienter. Arbetet omfattar medicinska bedömningar, läkemedelshantering, samverkan med omvårdnadspersonal och dokumentation i kommunens system.

Meriterande:
Erfarenhet av kommunal primärvård och SÄBO
Vana av journalsystemen VIVA och MCSS

Introduktion:

Du får 2 dagars introduktion innan start, bestående av ett dagpass och ett kvällspass.

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Ansök och kontakt:

Besök www.vardix.se för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Arbetsplats
Trollhättan kommun

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9760981

Prenumerera på jobb från VårdIX AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VårdIX AB: