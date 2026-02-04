Sjuksköterska konsult söks till uppdrag i Lycksele
2026-02-04
Sjuksköterska | Rehabilitering & stroke avdelning, Lycksele
Rehabilitering & stroke avdelningen vid Lycksele lasarett söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill ha ett tydligt, välplanerat uppdrag via VårdIX. Uppdraget passar dig som trivs i ett erfaret team, uppskattar struktur i vardagen och vill ha bra villkor utan krångel.
Du arbetar med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom rehabilitering och strokevård under perioden v10-v13, med en omfattning på cirka 152 timmar. Exakta arbetstider går vi igenom tillsammans innan du tackar ja.
Om uppdraget
Arbetsplats: Lycksele lasarett, Rehabilitering & stroke avdelning
Ort: Lycksele
Inriktning: Rehabilitering och strokevård
Period: v10-v13
Omfattning: ca 152 timmar
Vi erbjuder genom VårdIX
Konkurrenskraftig timersättning med tydliga nivåer
OB-ersättning enligt gällande avtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse - vi hjälper dig att hitta ett fungerande upplägg
Pension och relevanta försäkringar kopplade till ditt uppdrag
Flexibla uppdrag där du kan påverka både omfattning och period
En dedikerad kontaktperson som finns tillgänglig före, under och efter uppdraget
Tydliga villkor och en transparent ersättningsmodell - du vet alltid vad som gäller
Via VårdIX
Vi lägger stor vikt vid att du känner till villkoren innan du tackar ja - både kring schema, ersättning och förväntningar på plats. Under uppdraget har du en kontaktperson hos oss som du kan vända dig till om frågor dyker upp.
Vem vi söker
Legitimerad sjuksköterska
Minst 2 års erfarenhet som sjuksköterska
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Erfarenhet av relevanta journalsystem är meriterande
Skicka din ansökan via VårdIX hemsida eller kontakta oss:
Telefon: 0304-44 999
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Detta är ett heltidsjobb.
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)
Lycksele lasarett
Sam Souid sam@cleverex.se
9722797