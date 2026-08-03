Sjuksköterska kombinationstjänst Region Västmanland-Fagersta kommun
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Fagersta Visa alla sjuksköterskejobb i Fagersta
2026-08-03
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Fagersta
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Avesta
, Surahammar
eller i hela Sverige
Hälso- och sjukvården i Fagersta är i en spännande utvecklingsfas och vi söker nu engagerade och utvecklingsinriktade sjuksköterskor till en unik kombinationstjänst. Här får du möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser och vara en del av omställningen till en mer sammanhållen, nära vård i Västmanland.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Här får du en unik tjänst och ett unikt samarbete som gör ett avstamp för framtidens nära vård. Du får stora möjligheter att bredda din kompetens och utvecklas genom varierande och utmanande arbetsuppgifter. Du kommer att rotera mellan Fagersta kommuns hälso- och sjukvård och Region Västmanlands Närvårdsteam.
Arbetsuppgifterna kommer bland annat bestå av att samordna, leda, delegera och ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser. Dessutom kommer du att planera genomföra och utvärdera omvårdnadsinsatser. För att lyckas i rollen och för att tillgodose våra patienters behov är samverkan såväl internt som externt mycket viktigt. Som sjuksköterska kommer du även att handleda, ge råd och stöd till övriga professioner i teamet.
Du kommer att rotera mellan:
Fagersta kommuns hälso- och sjukvård: Här kommer du att arbeta med patienter på särskilt boende, korttidsenheter, hemsjukvård samt inom LSS och psykiatri.
Närvårdsteam Fagersta och avancerad hemsjukvård: Här kommer du att arbeta med patienter som är för sjuka för primärvård men för friska för sjukhusvård, och ge dem en individanpassad vård i hemmet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du behöver ha erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska, gärna med erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård och/eller avancerad hemsjukvård.
Vårt arbete styrs av dokument som många gånger är på svenska och du behöver därför ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift. Har du erfarenhet av arbete i journalsystemet Cosmic ser vi det som en fördel.
Vi ser att du är en trygg, stabil person med god självinsikt. Du samarbetar bra med andra såväl som att du har en god förmåga att arbeta självständigt. Rollen som sjuksköterska kräver att du kan leda omvårdnadspersonal på ett motiverande sätt. För att trivas i rollen ser vi att du är nyfiken, flexibel och har en vilja att prova något nytt och unikt för Västmanland.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, Heltid
Schema dag-, kväll och helgtjänstgöring.
Tillträde snarast eller efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 16 augusti 2026.
Bifoga intyg och betygshandlingar med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 FAGERSTA Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Vårdförbundet
Peter Sjödahl peter.sjodahl@vardforbundet.se Jobbnummer
10018287