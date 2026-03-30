Sjuksköterska kombinationstjänst Region Västmanland-Fagersta kommun
2026-03-30
Hälso- och sjukvården i Fagersta är i en spännande utvecklingsfas och vi söker nu en engagerad och utvecklingsinriktad sjuksköterska till en unik kombinationstjänst. Här får du möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser och vara en del av omställningen till en mer sammanhållen, nära vård i Västmanland.Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
Som sjuksköterska i denna tjänst kommer du att rotera mellan olika arbetsplatser inom Fagersta kommuns hälso- och sjukvård och Västmanlands sjukhus Fagersta. Detta ger dig en unik möjlighet att bredda din kompetens och utvecklas genom varierande och utmanande arbetsuppgifter.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• Samordna, leda och ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser.
• Planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsinsatser.
• Samverka med team både internt och externt för att tillgodose den enskildes behov.
• Handle och delegera omvårdnadspersonal samt ge råd och stöd till övriga professioner i teamet.
De arbetsplatser du kommer att rotera mellan är:
• Fagersta kommuns hälso- och sjukvård: Arbeta med patienter på särskilt boende, korttidsenheter, hemsjukvård samt inom LSS och psykiatri.
• Närvårdsteam Fagersta och avancerad hemsjukvård: Arbeta med patienter som är för sjuka för primärvård men för friska för sjukhusvård, och ge dem en individanpassad vård i hemmet.
• Fagersta sjukhus vårdavdelning 1: Arbeta med medicinskt stabila patienter som genomgår eftervård, rehabilitering eller väntar på kommunala insatser.
Genom att arbeta i denna kombinationstjänst får du:
• Erfarenhet av att arbeta inom flera olika verksamheter.
• En utvecklad kompetens inom vårdnivåer och vårdens övergångar.
• Möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av Framtidens Nära vård - en kompetens som blir allt viktigare på arbetsmarknaden.
• En trygg och hållbar anställning med konkurrensförmåner, såsom friskvårdsbidrag och interna utbildningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård och/eller avdelningsarbete samt avancerad hemsjukvård. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic är meriterande. B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är nyfiken, flexibel och har en vilja att prova något nytt och unikt för Västmanland. Du är trygg och stabil, har god samarbetsförmåga och kan också ta eget ansvar och leda omvårdnadspersonal på ett motiverande sätt.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning
Heltid
Schema dag-, kväll och helgtjänstgöring.
Tillträde snarast eller efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 12 april 2026
Bifoga intyg och betygshandlingar med din ansökan. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Vårdförbundet
Peter Sjödahl peter.sjodahl@vardförbundet.se Jobbnummer
9825862