Sjuksköterska kombinationstjänst mottagning/slutenvård, VO Neuro
2025-09-26
Har du ett stort intresse för strokevård? Vill du kombinera kliniskt arbete som sjuksköterska på vår strokemottagning och vår strokeenhet och på så sätt bidra till utvecklingen av vår verksamhet? Vill du vara med och hjälpa människor som insjuknar i stroke genom att ge dem de bästa förutsättningar att återgå till ett så normalt liv som möjligt? Då har vi rätt tjänst för dig!
Vårt anställningserbjudande
I din roll som sjuksköterska blir du en del av ett tight team där vi, för att ge våra patienter den bästa vården hjälper, lär och inspirerar varandra.
Arbetsuppgifterna är omväxlande och utvecklande. Du kan påverka hur vi arbetar och vi erbjuder dig att utveckla din kompetens.
Som sjuksköterska på vår mottagning kommer du arbeta både självständigt och i team. Du kommer utföra självständiga sjuksköterskebesök med fokus på omvårdnad för strokepatienter. I din roll ingår också att boka besök, hantera väntelistor, handlägga ärenden i 1177 och Alltid öppet samt kvalificerad telefonrådgivning i Tele Q.
Som sjuksköterska på avdelningen innefattar dina arbetsuppgifter omvårdnad, behandling och övervakning av patienter med stroke/neurologisk sjukdom. Du bedömer, prioriterar och behandlar patienten samt leder och fördelar arbetet. I din roll som sjuksköterska hos oss finns möjlighet att rotera mellan vår strokeenhet, vårt larmteam och vår neurologiska övervakningsenhet.Kvalifikationer
Leg sjuksköterska. Krav är flera års erfarenhet från arbete både inom akut strokesjukvård samt från mottagningsarbete med strokepatienter. Andra fördelar för tjänsten är tidigare erfarenhet av arbete med självständiga sjuksköterskebesök för patientgruppen, kvalificerad telefonrådgivning i Tele Q, bokning av besök och hantering av väntelistor i TakeCare samt erfarenhet av att handlägga ärenden i 1177 och Alltid öppet.Dina personliga egenskaper
Vi sätter våra patienter i fokus, därför är det viktigt att du är serviceinriktad och lösningsfokuserad samt har ett empatiskt förhållningssätt. Du är flexibel samt har förmågan att behålla lugnet även i situationer med högt tempo. Vidare har du en positiv och drivande inställning till utvecklings- och förändringsarbete, är initiativrik och gillar utmaningar. Därtill är du trygg i din yrkesroll och kan ta egna beslut. Du trivs med att arbeta i team och har samtidigt förmåga till självständigt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under annonseringstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Tillsvidareanställning, heltid.
Tjänsten innefattar 40% mottagningsarbete och 60% tjänstgöring inom slutenvård.
Helgtjänstgöring ingår.
Vårt anställningserbjudande
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris samt personalbostad vid behov. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
