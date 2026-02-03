Sjuksköterska? Kom och bli en del av vårt team på medicinavdelning 4
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2026-02-03
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Medicinkliniken- framtidens vård börjar här hos oss. Vi erbjuder både öppen och sluten specialiserad vård inom internmedicin, samt inom neurologi, reumatologi och allergologi. Vi är en verksamhet i ständig utveckling och med målet att skapa bästa möjliga vård för våra patienter och en hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi bygger en robust och trygg verksamhet där säker vård, stolta medarbetare och ett starkt teamarbete står i centrum. Tillsammans formar vi framtidens medicinklinik med kvalitet, engagemang och omtanke.
Vi på avdelning 4 i Växjö är en neurologisk vårdavdelning där patienter med stroke och neurologiska sjukdomar som Parkinson, epilepsi, MS, ALS, hjärntumör och Guillain-Barré vårdas. Som sjuksköterska hos oss blir du en del av ett tvärprofessionellt team där samarbete och kompetensutbyte är nyckeln till god och säker vård. Välkommen till ett sammanhang där du får utvecklas, göra skillnad - och vara med och bygga framtidens vård tillsammans med oss.
Vi söker en kollega då en av våra medarbetare kommer att vara föräldraledig.
Som sjuksköterska i Region Kronoberg får du ett meningsfullt arbete där din kompetens tas tillvara - och där vi bryr oss om dig, både i och utanför jobbet.
* Vi erbjuder en trygg anställning med bra avtal och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
* Utöver detta erbjuder vi även extra OB-ersättning för arbete på obekväm arbetstid.
* Vid arbete enligt rotationsschema tillämpas förkortad arbetstid. Detta innebär att du får 4 timmars arbetstidsförkortning för varje nattpass, vilket ger dig mer tid för återhämtning.
* Din hälsa är viktig - både för dig och för dem du möter i ditt arbete.
* Hos oss får du 2 000 kronor per år i friskvårdsbidrag, tillgång till våra egna träningslokaler.
* Skobidrag på 1 000 kronor per år för fotriktiga och ergonomiska arbetsskor.
* Hos oss satsar vi på din framtid genom att varje år sätta in extra pengar till din tjänstepension, så att du kan känna trygghet även på lång sikt.
För att underlätta vardagen erbjuder vi även förmånliga årsbiljetter för tåg och buss samt flera andra personalförmåner och rabatter. I Region Kronoberg blir du en del av en organisation som värdesätter engagemang, kompetens och ett hållbart arbetsliv - där du kan växa och göra verklig skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du ansvar för medicinska uppgifter och omvårdnaden av patienten samt bidra till rehabiliteringsprocessen tillsamman med övriga yrkeskategorier. På avdelningen finns en akutsal för rädda hjärnan larm. Där observeras patienter som behandlas med Trombolys behandling. Du arbetar i en miljö där tid är avgörande. Det kräver att du snabbt kan bedöma, prioritera och vidta rätt åtgärder. På enheten erbjuds en strokekompetensutbildning och möjligheten till vidare utbildning inom stroke och neurologi för att på sikt även arbeta med mottagningsarbete.
När du börjar hos oss ser vi till att du får en introduktion som är anpassad efter dina tidigare erfarenheter och kunskaper så att du får den trygghet du behöver för att komma in i arbetet på ett bra sätt. Är du nyanställd inom Region Kronoberg får du dessutom ta del av flera introduktionsutbildningar som alla nya medarbetare deltar i under sin första tid hos oss.
Här arbetar vi på rotationsschema vilket innebär dag, kväll, nattpass samt 2 av 5 helger.Kvalifikationer
Med stort engagemang välkomnar vi dig som är legitimerad sjuksköterska och vill bli en del av medicinkliniken i Växjö. Du har ett genuint intresse för att ge god vård och arbetar aktivt för att patientens behov ska stå i centrum. Har du tidigare erfarenhet av stroke- eller neurologivård är det meriterande, men det är inget krav.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära olika yrkesgrupper, både inom avdelningen och tillsammans med övriga enheter och kliniker. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, bidrar till en positiv arbetsmiljö och är trygg i att ta ansvar. Hos oss behöver du kunna hantera ett varierande arbetstempo och känna dig bekväm med att fatta självständiga beslut när situationen kräver det.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
