Sjuksköterska Klinisk kemi NU-sjukvården
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Trollhättan Visa alla sjuksköterskejobb i Trollhättan
2026-06-23
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Om oss
Klinisk kemi har laboratorier på både Uddevalla sjukhus, som har mindre volymer och inriktning mot den elektiva vården, och på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), som är akutsjukhus där också den laborativa verksamheten till största delen finns. NÄL har kunder i vår del av regionen från exempelvis Närhälsan och privata vårdcentraler samt många andra externa kunder. Verksamheten har cirka 60 personer anställda, till största delen biomedicinska analytiker samt kemister, biologer, undersköterskor, sjuksköterskor och administrativ personal.
Laboratoriet utför närmare fem miljoner analyser per år och har en bred analyspanel som ständigt anpassas efter aktuella trender och medicinsk utveckling.
Om jobbet
Att arbeta som sjuksköterska innebär att du är en viktig del i det team som arbetar för att alla patienter ska få en god och säker vård. Som sjuksköterska har du ett arbetsinnehåll med fokus på patientnära vård.
Du kommer främst att arbeta med provtagning som bland annat innebär att:
Utföra provtagning enligt gällande rutiner (blodprov, urinprov, övervakat drogprov med mera)
Säkerställa korrekt hantering, märkning och transport av prover
Dokumentera provtagning enligt gällande riktlinjer
Informera och vägleda patienter inför och under provtagning
Samarbeta med laboratoriepersonal och andra yrkesgrupper
Bidra till utveckling och förbättring av provtagningsrutiner
Följa hygien- och säkerhetsföreskrifter
Delta i kvalitetsarbete och intern utbildning vid behov
Packa upp prover och sortera till rätt sektion
Om dig
Du kommer jobba nära patienterna och har ett gott bemötande, förståelse och intresse för människor. Du har lätt för att lyssna och kommunicera med både patienter och närstående och arbetar alltid utifrån ett patientfokuserat förhållningssätt.
Du behöver ha en god samarbetsförmåga. Du är trygg och stabil i dig själv och kan både anpassa dig efter situationen och prioritera. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel, vara van vid att ta egna initiativ och organisera samt planera ditt arbete självständigt.
Du har utifrån patientens behov förmåga att leda, fördela och samordna arbetsuppgifter till teamet utifrån medarbetarnas olika kompetens.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av provtagning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-06-23Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lärketorpsvägen 20 (visa karta
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461 73 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk Kemi NÄL Kontakt
Enhetschef, Linnea Larsson 073-7667357 Jobbnummer
9974942