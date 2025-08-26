Sjuksköterska Kirurgmottagningen Falun
2025-08-26
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
På Kirurgimottagningen bedriver vi specialistvård inom flera olika kirurgiska områden. Här möter vi patienter som behöver utredning, behandling och uppföljning av olika kirurgiska tillstånd. Vi tar emot patienter inom bland annat urologi, gastrointestinal kirurgi, kärlkirurgi, plastik och endokrin kirurgi. Vår mottagning präglas av ett starkt patientfokus där vi strävar efter att ge en trygg och säker vård. Vi arbetar också ständigt med att utveckla och förbättra våra arbetsmetoder för att möta patienternas behov på bästa sätt.
Sjuksköterska Kirurgmottagningen Falun
Publiceringsdatum 2025-08-26
Dina arbetsuppgifter
Vill du vara en del av ett engagerat och specialiserat team? På Kirurgmottagningen i Falun söker vi nu två sjuksköterskor till vårt Uroteam! Här får du möjlighet att arbeta med både avancerad sjukvård och nära patientkontakt i en trivsam arbetsmiljö.Om tjänsten
Som sjuksköterska i Uroteamet kommer du att arbeta med utredning och behandling av patienter med urologiska diagnoser. I teamet hanteras det mesta inom njurar och urinvägar, både benigna och maligna åkommor. Arbetsuppgifterna är varierande och inkluderar bland annat:
Mottagningsarbete och patientrådgivning
Assistera vid mindre urologiska ingrepp och undersökningar
Tillsammans med teamet planera och följa upp patienternas vård
Arbeta i samarbete med läkare och annan vårdpersonal
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med engagerade kollegor där du får möjlighet till vidareutbildning till Kontaktsjuksköterska och utbildning inom urologi.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
är legitimerad sjuksköterska
Det är meriterande om du
har erfarenhet inom kirurgi/urologi
Erfarenhet inom dessa områden är meriterande, men det viktigaste är att du har ett stort engagemang för patientvård och är nyfiken på att utvecklas inom området. Du är trygg i din yrkesroll, arbetar självständigt och har en god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du är initiativtagande och trivs i en miljö där du kan vara med och påverka arbetssätt och patientvård
Region Dalarna kommer att införa krav på legitimation som Hälso- och sjukvårdskurator från 2029-07-01 för de som ska arbeta som kuratorer inom hälso- och sjukvården. Om du erbjuds tjänst och saknar legitimation kommer du att behöva en kompletterande utbildning för att uppnå behörighet att söka legitimation. Detta planeras i samråd med din närmaste chef.
Kontroll i misstanke- och belastningsregister kommer att utföras.
Månadslön Så ansöker du
