Sjuksköterska, Kardiologen, Hjärtcentrum, Umeå
Region Västerbotten, Hjärtcentrum Umeå / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-07-22
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Hjärtcentrum i Umeå har som mål att skapa den bästa vården för hjärtsjuka i norra Sverige. Vi har högspecialiserad hjärtsjukvård och ett övergripande ansvar för länets patienter.
I Hjärtcentrum ingår Hjärt-kärlmottagningen, Thoraxkirurgi, Kardiologen, PCI-lab, Arytmienheten samt klinisk fysiologi och centrum för kardiovaskulär genetik. Vi utreder, behandlar och opererar patienter från hela norra regionen med sjukdomar i hjärta, lungor och kranskärl. Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har en kompetent personal kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. Vi är ca 400 medarbetare på Hjärtcentrum.
På Kardiologen är vi ca 30 sjuksköterskor och 20 undersköterskor. Kardiologen består av vårdavdelning med 12 vårdplatser, hjärtintensivvårdsavdelning (HIA) med 5 vårdplatser, och utredningsavdelning som är en veckovårdsavdelning med upp till 8 dygnsvårdplatser plus dagvård. På våra tre avdelningar är det en blandning av planerad verksamhet, intermediärvård och jourfall från akutmottagning.
Vi söker nu ytterligare två sjuksköterskor till vårt härliga team på Kardiologen. Hos oss möts du av en välfungerande avdelning med mycket arbetsglädje, kunskap och ett öppet klimat. Medarbetarna trivs både med sina arbetsuppgifter och med varandra – och vi är stolta över det goda samarbetet mellan våra olika yrkeskategorier. På vår avdelning välkomnar vi nya idéer, har en positiv anda och ställer upp för varandra.
Du erbjuds en inskolning som är anpassad för dig samt för vår verksamhet. Vi är mån om att du får en god introduktion och goda förutsättningar för att trivas och göra ett bra jobb. Vi erbjuder ett varierande och utvecklade arbete där din kompetens nyttjas för verksamheten och patientens bästa. Om du väljer att arbeta hos oss finns det flera olika vägar för din personliga utveckling.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Arbetet som sjuksköterska hos oss är kvalificerat och det ena passet är inte det andra likt. Dina arbetsuppgifter är att identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patienternas behov. Arbetet är varierat och bjuder på stor omväxling avseende innehåll och tempo, av och till i ett högt tempo med korta vårdtider för att i andra stunder bestå av mer komplicerade frågeställningar och lite längre vårdtid.
Anställningen innefattar rotation mellan våra tre avdelningar, vårdavdelningen, HIA och utredningen.
Du planerar och utför medicinska omvårdnadsinsatser i nära samarbete med undersköterska. Det är ett roligt, omväxlande och utmanande arbete där du har möjlighet att lära nya saker varje dag i en härlig arbetsgrupp. Vi hjälper alltid varandra och vi har ett gott samarbete med övriga yrkesgrupper (läkare, undersköterskor, sjukgymnast, kurator och vårdnära service). Fokus är alltid på patienten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi värdesätter tidigare kunskaper inom hjärtsjukvård, men det är inget krav.
Du gillar att ta ansvar och arbeta i team. För att trivas hos oss ser vi att du är kvalitetsmedveten, initiativrik och engagerad. Du har ett bra bemötande, ser hela patienten och kan anpassa ditt omhändertagande till patientens olika behov under vårdtiden.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-01 Tillträde enligt överenskommelse. Vikariat med goda möjligheter till förlängning., upphör: 2027-12-31 .
Arbetstid: Schema.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337012". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Hjärtcentrum Umeå Kontakt
Förtroendevald Sjuksköterska
Jennifer Tellström jennifer.tellstrom@regionvasterbotten.se +46907851414 Jobbnummer
10009451