Sjuksköterska inriktning natt välkomnas till plastikkirurgisk avdelning!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Avdelning 31 bedriver högspecialiserad rekonstruktiv plastikkirurgi.
Den rekonstruktiva plastikkirurgin syftar till att återskapa vävnad och/eller funktion efter cancer, trauman och missbildningar, men även i könsbekräftande syfte.
Plastikkirurgi är en kirurgisk teknikspecialitet som inte begränsar sig till ett visst organ eller vävnad. Indikationen är många gånger av psykosocial natur med målsättningen att försöka återställa patienten till ett så normalt utseende eller funktionellt som möjligt utifrån givna förhållanden. Exempelvis behandlar vi brännskador både konservativt och kirurgiskt, återställer bröst hos patienter som haft bröstcancer och utför könskorrigerande kirurgi på patienter med könsdysfori.Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du ett varierande, spännande och ansvarsfullt arbete där du får arbeta med patienter som ska genomgå rekonstruktiv plastikkirurgi. Nästan all vår kirurgi är planerad och du får ta emot patienterna preoperativt, förbereda dem för operation och sedan ta hand om patienterna postoperativt. Du ger en god och säker vård till våra patienter och leder omvårdnadsarbetet på avdelningen.
Vi arbetar i team kring våra större diagnosgrupper där du får möjligheten att vara med att utveckla och förbättra vården kring patienterna tillsammans med engagerade kollegor.
Vill du vara med och forma framtidens sjukvård genom engagemang och delaktighet, och är intresserad av förändrings- och förbättringsarbetet så är detta avdelningen för dig!
Denna tjänst avser anställning som sjuksköterska på vikariat i 1 år.
Om dig
Du ska vara legitimerad sjuksköterska och har du erfarenhet av kirurgisk vård är det meriterande. Vi ser gärna att du som söker har ett flexibelt och självständigt arbetssätt.
Om du på sikt planerar att specialisera dig, är vår ambition att vi över tid ska ha fler sjuksköterskor med specialistkompetens. Vi ser gärna att du väljer kirurgisk inriktning, för att ytterligare kunna bidra till att vi höjer kvaliteten på den vård vi ger. Har du andra planer när det gäller specialisering så kan vi ge dig en bra grund att stå på inför alla typer av vidareutbildning inom vården.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
