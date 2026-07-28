Sjuksköterska inriktning natt, välkommen till onkologen avd 54!
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-07-28
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Hos oss på onkologen Sahlgrenska bedrivs högspecialicerad onkologisk vård. På avdelning 54 vårdas patienter med huvud-halscancer, lungcancer, esofaguscancer, hjärntumör samt neuroendokrina tumörer. Nu skall vi utöka vår verksamhet och behöver därför fler medarbetare.
De behandlingar som ges är i huvudsak cytostatikabehandling och strålbehandling. Patienterna kan under sin sjukdomstid uppleva en mängd olika besvär, både av sjukdom och behandling.
Vi arbetar tvärprofessionellt och har ett nära samarbete med olika yrkeskategorier såsom läkare, sekreterare, dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog och kurator.
Vi är en positiv personalgrupp med god sammanhållning som ständigt arbetar för att bibehålla vårt goda arbetsklimat.
Vad erbjuder vi?
Som anställd hos oss får du ett cytostatikakörkort efter genomgången cytostatikakurs som du går under arbetstid. Möjlighet att vidareutbilda sig inom onkologisk omvårdnad och att studera vidare till specialistsjuksköterska inom onkologi finns. Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
På avdelningen vårdas patienter i ett kurativt eller palliativt skede av sin cancersjukdom. Stor vikt läggs vid att ge både patient och närstående god omvårdnad. Patienterna har många gånger komplexa omvårdnadsbehov. Sjuksköterskor och undersköterskor arbetar i team med ett gemensamt ansvar för en grupp patienter under natten.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård eller erfarenhet av onkologisk vård är mycket meriterande. Förmåga till självständighet, flexibilitet samt intresse för att arbeta med människor i utsatta livssituationer.
Stor vikt kommer att ligga vid personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Blå stråket 2 (visa karta
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413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Onkologi, Avd 54 Kontakt
Sektionsledare, Frida Eliasson 031-3426374 Jobbnummer
10014137