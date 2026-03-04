Sjuksköterska Inriktning Natt - Välkommen Till Mava, Avdelning 90-91
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg
2026-03-04
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vi söker nu dig som vill arbeta natt på MAVA, där hög kompetens och variation präglar verksamheten.
Om oss
Vi öppnar en intermediärvårdsavdelning (IMA) och söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst ett års erfarenhet av sjukhusvård, gärna inom akutsjukvård eller medicinsk vård.
Avdelning 90 och 91 är en del av akutflödet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, hit kommer de flesta patienter direkt från akutmottagningen. Vi tar emot patienter med akuta tillstånd exempelvis med bröstsmärtor, hjärtsvikt, dyspné, infektion och förgiftning. Som medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA) tar vi också emot patienter från intensivvårds-avdelningarna inom sjukhuset och vi har också en viktig roll i Sahlgrenska Universitetssjukhusets katastrofberedskap.
Hos oss på avdelning 90 och 91 vill vi skapa värde för patienten genom att ge varje individ så effektiv vård som möjligt. Patienten ska alltid känna sig välkommen och ingenting är omöjligt.
Vi tycker det är viktigt med flexibilitet, hjälpsamhet och prestigelöshet. Hos oss trivs vi som gillar utmaningar och ett högt tempo. Vi har hög medicinsk övervakningsnivå och arbetar med ständigt lärande och utveckling.
Din nya arbetsplats?
Som sjuksköterska hos oss är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll. Arbetet är mycket varierande och innebär också mycket medicinsk teknik eftersom våra patienter ofta kräver hög grad av övervakning. Vår avdelning är stor och välkomnande, vi är vana vid att ta emot nya medarbetare och studenter. Vi värdesätter ett öppet klimat i vår arbetsgrupp.
För dig som vill jobba lite mindre kan vi till exempel erbjuda en 78% nattjänst (10 nätter/4 veckor) med en lön som ungefär motsvarar en 100% dag/kväll tjänst. Hör av dig till oss så kommer vi överens om en tjänst som passar dig och dina förutsättningar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en tidskvotering vissa timmar på natten som innebär att nattjänstgöring 32 t/v ger heltidslön, samt även en fördubblad Ob-ersättning under timmarna 22:00 - 06:00.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av akutsjukvård eller arbetat som sjuksköterska i minst ett år.
För att passa i rollen har du en personlig mognad och är stabil. Du gillar när det händer saker och drivs av utmaningar. Du behöver också besitta förmågan att vara flexibel för att hitta bästa lösningen för varje patient.
Du trivs med att samarbeta och arbeta i team. Vi arbetar på ett prestigelöst sätt där vi hjälper varandra, lär varandra och lyfter varandra. Vi tror att allas egna unika kunskaper och egenskaper är värdefulla.
Vi är stolta över vår avdelning och vill att du som är sjuksköterska skall vara med och bidra till att vi ger en vård i toppklass. Om du vill vara med i utvecklingen av den framtida vården på MAVA är du välkommen till oss. Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av läkare/sjuksköterska med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Publiceringsdatum2026-03-04
Individuell lönesättning Så ansöker du
