Sjuksköterska inriktning geriatrik o vårdsamordning Nora Vårdcentral
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Nora Visa alla sjuksköterskejobb i Nora
2026-06-26
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Region Örebro län utvecklar primärvårdens arbetssätt för patienter med omfattande och sammansatta vårdbehov. Den ökande andelen äldre invånare, särskilt personer över 80 år, medför ett behov av förstärkt kontinuitet, helhetsbedömningar samt samordnade insatser. Nora vårdcentral söker nu en sjuksköterska eller distriktssköterska med särskilt intresse för geriatrik och vårdsamordning. Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och utvecklande arbete med fokus på patienter med stora vårdbehov
Möjlighet till kontinuitet och långsiktiga patientrelationer
Kompetensutveckling och vidareutbildning
Möjlighet till visst distansarbete
En arbetsmiljö som präglas av samarbete och kontinuerlig utveckling
Möjlighet till hospitering inom relevanta verksamheter
Nora vårdcentral är en välfungerande verksamhet med många kompetenta och engagerade medarbetare. Vi har ett mycket gott samarbetsklimat och hjälper varandra till att ge bästa möjliga vård och bemötande till våra patienter. Samarbetet med Nora kommuns hälso- och sjukvårdsverksamhet kring äldre är mycket välfungerande. Vi har intressanta och viktiga utvecklingsarbeten pågående i samverkan med kommunen och har för det fått statsbidrag.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär ett kombinerat uppdrag med omfattning 50% distriktssköterska och 50% vårdsamordnare. Det kliniska arbetet som distriktssköterska omfattar planerad mottagning, telefonrådgivning, hembesök och ärenden via digitala kontaktvägar samt tillhörande administration. Uppdraget som vårdsamordnare delas med vår nuvarande samordnare och innebär planering och uppföljning av patienters vårdinsatser i nära samverkan med kommunens koordinatorer.Kvalifikationer
Krav: Legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska. Erfarenhet och intresse för patientgruppen. God förmåga till samarbete med interna och externa aktörer. B-körkort. Meriterande: Vidareutbildning inom geriatrik och/eller kognitiv svikt. Erfarenhet av vårdsamordning.
Som person är du trygg i din yrkesroll, har ett gott bemötande och kan arbeta självständigt och i team. Du är strukturerad och har förståelse för de system som omger patient och närstående.Så ansöker du
Vi läser ansökningar kontinuerligt och kallar till intervju fortlöpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:529". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Nora Kontakt
Vårdsamordnare
Elin Hag 0587-843 85 Jobbnummer
9981130