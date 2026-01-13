Sjuksköterska inriktning äldrevård till Vårdcentralen Ystad
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Ystad Visa alla sjuksköterskejobb i Ystad
2026-01-13
Gör skillnad. Varje dag.
Är delaktighet, utveckling och fokus på patienten en självklarhet för dig? Söker du ett arbete som både är stimulerande och där du har möjlighet att utvecklas både i din profession och som person? Då kan du vara den vi söker! Vi välkomnar nu en sjuksköterska som är trygg i sin yrkesroll och med intresse för primärvården.
Vårdcentralen Ystad är en välfungerande vårdcentral belägen i centrala Ystad. Här finns mycket goda kommunikationsmöjligheter med såväl bil som kollektivtrafik. Vi har en bred kompetens inom hälsa och sjukvård där vi möter patientens behov inom flera olika områden. Vidare arbetar vi aktivt med förebyggande vård för att stärka det friska och uppmuntrar patienten att ta ansvar för sina levnadsvanor och hälsa.
På vårdcentralen arbetar cirka 70 medarbetare som alla strävar mot att ge den bästa vården till våra patienter. Vi erbjuder komplett primärvård där sjuksköterskor, distriktssköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeut, undersköterskor, dietist, kurator och psykolog samarbetar med patienten i centrum. Vårdcentralen har även ett antal utbildningsplatser inom olika yrkeskategorier. På vårdcentralen finns många medarbetare som arbetat här i flera år, samtidigt har vi har också ett antal nyare medarbetare. Mixen är en bra och kreativ kombination av erfarenhet och nytänkande.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Vi söker en ny sjuksköterskekollega med ett genuint intresse för primärvårdens patienter. Hos oss möter du patienter i alla åldrar med komplexa och spännande vårdförlopp såväl som patienter med enklare symtom. Vårt mål är att utgå från patientens behov, där omvårdnaden utformas individuellt och präglas av professionellt bemötande. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med möjlighet till utveckling.
Som sjuksköterska på vår äldrevårdsmottagning/minnesmottagning kommer du att arbeta med minnesutredningar, ge råd och stöd kring läkemedel, kostvanor med mera. Du kommer förutom eget mottagningsarbete även arbeta med telefonrådgivning, 1177-direkt, 1177-e-tjänster och andra förekommande uppgifter för sjuksköterska.
Sjuksköterskerollen hos oss är en central roll och du kommer arbeta tillsammans med alla yrkesgrupper. Vi kommer starta upp ett sjukskötersketriage för att få möjlighet att boka patienter till sjuksköterska för en bedömning. Detta möjliggör mer personlig kontakt med patienter.
Som ny medarbetare erbjuder vi en bra introduktion med bland annat handledning en timme i veckan med en för dig utsedd handledare på vårdcentralen. Här finns goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du som söker har även vidareutbildning inom äldrevård. Tidigare erfarenhet från arbete som sjuksköterska inom primärvården är meriterande liksom erfarenhet av att göra minnesutredningar.
Personen vi söker är trygg och flexibel i sin yrkesroll och bekväm med att arbeta såväl enskilt som tillsammans med kollegor från olika yrkeskategorier. Du verkar för att alla våra patienter ska få ett bra bemötande och ett professionellt omhändertagande. Vi är måna om att hitta rätt person stor vikt kommer därmed att läggas vid personlig lämplighet samt tidigare erfarenheter. Vi ser positivt på tidigare erfarenheter från Primärvården.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval, så välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
