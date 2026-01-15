Sjuksköterska inom vårdförsäkring i Stockholm
The Finance Family söker nu efter en sjuksköterska för ett uppdrag i Stockholm.
Tjänsten startar som ett konsultuppdrag, med möjlighet till förlängning efter uppdragets slut.
Preliminär start februari/mars 2026 och t o m 31 oktober 2026 (initialt).
Om rollen och arbetsuppgifter:
Som sjuksköterska hos vår kund inom vårdförsäkring, blir du en del av ett större team som ansvarar för hanteringen av bolagets kunders försäkringsärenden. Du stödjer dig på gällande försäkringsvillkor, instruktioner och riktlinjer samt på din kompetens och erfarenhet som sjuksköterska.
Dina arbetsuppgifter innefattar till största del:
• Telefonrådgivning.
• Medicinska bedömningar.
• Försäkringsmedicinsk skadereglering.
Kvalifikationer och erfarenhet:
• Legitimerad sjuksköterska med flerårig gedigen erfarenhet från sjukvården (minst 5 år).
• Du är trygg i din roll som sjuksköterska och får gärna ha arbetat inom ett flertal olika medicinska områden.
• Har tidigare yrkeserfarenhet av telefonrådgivning.
• Det är även meriterande om du har goda försäkringskunskaper och tidigare yrkeserfarenhet av att arbeta med skadereglering.
Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och har en inre drivkraft. Som person är du ansvarsfull, empatisk och har förmågan att lyssna och förstå kundens perspektiv. Vidare ser vi att du har en stark servicekänsla och tycker om att skapa goda relationer både med kunder och kollegor.
Låter denna tjänst som något för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Se till att namn och kontaktuppgifter finns med i ditt CV.
Tänk på detta innan du skickar in din ansökan (i enlighet med GDPR-lagstiftningen)
• Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, eller hälsorelaterad information.
Vi ser fram emot din ansökan!
