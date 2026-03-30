Sjuksköterska inom Palliativa Konsultteamet (PKT) Halmstad
Nu söker vi en vikarie till vår avdelning.
Vill du testa hur det är att arbeta enbart med palliation så är det här en möjlighet för dig!
Om arbetet
I dina arbetsuppgifter ingår arbete med patienter i behov av specialiserad palliativ vård. Arbetet innebär stöd och råd per telefon, mottagningsbesök samt hembesök. Det finns ett väletablerat samarbete med sjuksköterskorna inom den kommunala hemsjukvården, det vill säga de som arbetar närmast patienten och deras närstående.
Tillsammans med teamet bistår du all medicinsk personal med konsultativa insatser, specialistkompetens och råd till närsjukvården, slutenvårdsenheter samt den kommunala hemsjukvården. Vid mer komplexa behov tar du fullt ansvar för genomförandet av avancerade palliativa behandlingar samt deltar inför vårdplanering av palliativa patienter. Tillsammans med närsjukvården startar du upp den palliativa vården i hemmet och gör punktinsatser i hemmet där kvalificerad medicinsk kompetens krävs.
Är du den teamplayer vi söker? Är du flexibel, nyfiken och inte rädd för att fråga om hjälp, kan detta var en möjlighet att testa hur det är att jobba hos oss. Personliga egenskaper tycker vi är lika viktiga än kompetens. Kompetens kan man lära sig. Personlighet är därför avgörande.
Om arbetsplatsen
Palliativa konsultteamet (PKT) är numera organisatoriskt en del av Onkologi- och palliativmedicinkliniken och arbetar övergripande på Hallands sjukhus och i närsjukvården, ofta i nära samarbete med den kommunala hemsjukvården. Det finns 4 PKT lokaliserade i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. PKT Halmstad ansvarar för det specialiserade stödet för invånare i Halmstad, Laholm och Hylte kommun.
Vårt uppdrag är att bistå patienter och vårdpersonal i både öppen- och slutenvård med palliativ specialistkompetens. Antingen i form av konsultationer eller att vid mer komplexa behov ta fullt ansvar för genomförandet av den palliativmedicinska vården.
Teamet erbjuder medicinskt, psykosocialt och existentiellt stöd. PKT ansvarar även för att medicinsk personal som arbetar patientnära får fortlöpande undervisning inom palliativ medicin och omvårdnad.
Teamet består av läkare och specialistutbildade sjuksköterskor, i nära samarbete med kurator, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och sjukhuskyrkans personal. Tvärprofessionalitet är vår styrka!Publiceringsdatum2026-03-30Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet och ett stort intresse av palliativ vård. Examen som specialistsjuksköterska inom palliativ vård eller viljan att gå denna utbildning är meriterande, likaså erfarenhet inom onkologi eller hemsjukvård. Hög kompetens krävs inom smärtbehandling och annan symtomlindring, samt goda kunskaper om psykosocialt och familj fokuserat omhändertagande.
B-körkort krävs för tjänsten, då fältförlagd verksamhet är en del av tjänsten.
Som sjuksköterska hos oss ska du ha förmåga att arbeta självständigt med högt engagemang, driva utvecklingen av den palliativa vården samt ha förmåga att undervisa och skapa stabilitet på arbetsplatsen, trygghet i teamen och trygghet för den som vårdas och familjen omkring.
Vi lägger som sagt mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, intervjuer är planerade till vecka 22.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete som sjuksköterska.
Läs gärna mer om hur det är att jobba som sjuksköterska inom Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/347".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0115)
För detta jobb krävs körkort.
Hallands sjukhus
Elizabet Dijck, Avdelningschef 0738-548490
