Sjuksköterska inom ordinärt boende - Molkom
2026-03-04
Sjuksköterska till ordinärt boende i Molkom
Vi utökar nu vår verksamhet inom ordinärt boende och söker därför ytterligare en kollega till vårt team i Molkom! Arbetet som patientansvarig sjuksköterska är omväxlande, lärorikt och spännande samt ger dig chansen att arbeta både självständigt och i team.
Omsorgstagarna är Karlstadbor från sju år och uppåt som finns inom ordinärt boende, vårdboende, trygghetsboende, funktionsstöd eller social psykiatri.
Din introduktion anpassas utifrån dina behov som nyanställd, du handleds av kollegorna i teamet och utbildas av våra mentorer.
Vad du kommer att jobba med
Du är patientansvarig sjuksköterska (PAS) och har huvudansvaret för övergripande planering kring omsorgstagarens medicinska hälso-och sjukvårdsinsatser. Dina arbetsuppgifter är bland annat kontakt/hembesök till omsorgstagare, där du bedömer och beslutar om de åtgärder som ska utföras. Dokumentation ingår som en viktig del av arbetet. I uppdraget ingår även att handleda, delegera samt utbilda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Som sjuksköterska inom kommunal verksamhet samarbetar du med flera olika yrkeskategorier och instanser som är involverade i vården kring omsorgstagaren. Du medverkar också i de förbättrings- och utvecklingsarbeten som pågår inom teamet och organisationen.
Vad du behöver för kompetenser
Du är legitimerad sjuksköterska. Utbildning till distriktssköterska eller utbildning inom äldrevård är en merit, liksom erfarenhet av geriatrisk vård och/eller kommunal hälso- och sjukvård.
Du behöver ha B-körkort för att ta dig till våra kunder samt kunna cykla.
Arbetet ställer krav på ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande enligt vår värdegrund i kontakten med våra kunder, anhöriga och samarbetspartners. Som person är du därför samarbetsinriktad, flexibel, kan arbeta självständigt samt har lätt för att kommunicera och samverka i grupp.
Vårt erbjudande
Vi tillämpar individuell lönesättning och anställningsvillkor enligt kollektivavtal. Du har som anställd i koncernen Karlstads kommun även en rad förmåner som du kan läsa mer om https://karlstad.se/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/formaner
Är du hitflyttande hjälper vi till med flyttstöd. Nedan kan du också se vad Karlstad som stad har att erbjuda.
Vi påbörjar urvalet redan under ansökningstiden och rekryterar löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Innan erbjudande om anställning begär vi enligt vår policy att få se utdrag ur polisens belastningsregister.
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
