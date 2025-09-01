Sjuksköterska inom LSS och/eller Socialpsykiatri
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och erfaren sjuksköterska som är redo att ta sig an en givande roll inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och/eller inom socialpsykiatri. Om du är passionerad, medkännande och vill göra verklig skillnad i människors liv, är det här din chans att vara med och forma en positiv framtid för våra patienter. Tillsammans gör vi Gävle värdefullt.
Som sjuksköterska inom enheten för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatrin erbjuder vi dig ett flexibelt arbete, där du kommer att utföra ordinarie hälso-och sjukvårdsuppgifter, arbeta förebyggande och ha stort fokus på patienten. Du kommer ha en långvarig kontakt med patienter och personal på de olika boendena. I teamet stöttar och betryggar ni varandra med er expertis och kunskap.
Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska hos oss arbetar du förebyggande för att främja patienters hälsa och välbefinnande. Du ansvarar för bedömningar och dokumentation enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Dina arbetsuppgifter innebär medicinhantering, vårdplanering, bedömning och hantering av fysiska och psykiska hälsoproblem, utveckla och implementera individuella vårdplaner och skapa en trygg och stödjande miljö för våra patienter. I ditt dagliga arbete kommer du handleda omvårdnadspersonal, du inspirerar och motiverar till att ta ansvar för omvårdnadsarbetet och delegerade arbetsuppgifter samt följer upp planerade och utförda insatser. En viktig del är kvalitetsutveckling och samverkan med andra yrkesgrupper, samverkansparter och kollegor.
Tjänsten är förlagd till största delen av arbete på dagtid men i schemat ingår det kväll- och helgtjänstgöring. Du kommer då att arbeta i vår konsultverksamhet som innefattar kommunens vård- och omsorgsboenden, hemsjukvård och service och gruppbostäder inom LSS och socialpsykiatri.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som arbetat som sjuksköterska ett par år, det är meriterande om du har arbetat inom psykiatrin eller LSS sedan tidigare eller om du har en vidareutbildning riktat mot psykiatri. Likaså om du har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård.
Du kommer behöva köra bil i tjänsten därav är krav på körkort och körvana. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket och du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Dokumentationsvana gärna från systemet Treserva är meriterande eller om du har erfarenhet av TES, Lifecare, Pascal eller NPÖ.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete och du utövar arbete på ett patientsäkert sätt och tar initiativ och ansvar för dina arbetsuppgifter. För att lyckas i din roll som sjuksköterska ska du kunna prioritera väl bland dina arbetsuppgifter och ha förmågan att hitta alternativa lösningar på uppkomna problem. Vidare har du god kommunikativ förmåga och anpassar ditt språk utifrån mottagaren.
Då du är länken till anhöriga och annan omvårdnadspersonal är du duktig på att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Med en god samarbetsförmåga hanterar du arbetssituationer med ett gott omdöme och hög integritet. Du inger förtroende, skapar tilltro och tillit och sprider lugn.
Om du är redo att ta steget mot en givande karriär inom LSS och socialpsykiatri och vill vara med och göra en positiv skillnad i människors liv, ser vi fram emot din ansökan. Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid för våra patienter.
Vi kan ha löpande intervjuer under ansökningstiden.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
