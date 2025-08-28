Sjuksköterska inom Kirurgi - Bra arbetsmiljö och kompetensutveckling!
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Danderyd Visa alla sjuksköterskejobb i Danderyd
2025-08-28
Söker du efter ett jobb med bra arbetsmiljö och god möjlighet till kompetensutveckling? Hos oss behöver man inte vara bäst på allt, då vi alla har olikheter som kompletterar varandra.
Vi söker dig som tillsammans med kollegor och chefer vill bidra med dina kunskaper för att både bibehålla samt utveckla avdelningen framåt!
Information om tjänsten
I denna roll har du gärna några års erfarenhet av akutsjukvård eller kirurgisk vård och gillar att jobba i team. Har du en specialistutbildning inom kirurgisk omvårdnad är det meriterande men inget krav. Som sjuksköterska på vårdavdelningen planerar, leder och utför du specifikt kirurgiskt omvårdnadsarbete. Du arbetar fortlöpande med observationer, ansvarar för pre- och postoperativ omvårdnad, smärtlindring, palliativ vård samt säkerställer att patienten är optimerad inför operation. I arbetsuppgifterna ingår även att göra självständiga bedömningar, samt att arbetsleda omvårdnadsteamet.
Vad erbjuder vi dig?
En individuell introduktion utifrån dina behov
Tydliga arbetssätt och rutiner för att skapa smidighet i det dagliga arbetet
Möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning både internt och specialistutbildningar
Högst 5-6 patienter per sjuksköterska för att göra vården så säker som möjligt och för att ha en god arbetsmiljö
Erfarna och hjälpsamma kollegor som du kan fråga om allt
Möjlighet att tillsammans med dina kollegor skapa rutiner för nattarbete som gynnar både patient och personal
Individuell schemaplanering, 3-skift med 34,20 h i veckoarbetstid där du i stor mån kan påverka ditt schema
Information om avdelningen
Vårdavdelning 63/64 är en akutvårdsavdelning med inriktning mot sjukdomar i övre mag-tarmkanalen. Vi vårdar och behandlar patienter som genomgår planerade operationer inom leverkirurgi, överviktskirurgi, ljumskbråckskirurgi och gallstenskirurgi. Vi utför flest galloperationer och leverablationer i Sverige samt vi har en avancerad bukväggsbrockskirurgi.
Akut sjuka patienter inkommer även från akuten under dygnets alla timmar.
Vi söker
Vi söker dig som trivs att arbeta med kirurgisk omvårdnad och vill arbeta 3-skift. Du värderar ett arbetsklimat med gott samarbete och anser att det är viktigt att bidra till förändrings- och förbättringsarbete med patientens bästa i fokus. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning 38,15 h/vecka, förkortad veckoarbetstid vid 3-skift 36,20 h alt 34,20 h.
Vårt anställningserbjudande
För dig som arbetar natt eller treskift dag och natt tillkommer förmåner såsom dubbelt OB-tillägg nattetid och arbetstidsförkortning. Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris (gratis nattetid) samt personalbostad vid behov. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns kvarstannandebonus, pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Räkna ut din lön och värdet av dina förmåner
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Verksamhetsområdet Kirurgi och urologi bedriver både akut och elektiv kirurgi och urologi samt operationsverksamhet i öppen- och slutenvård dygnet runt. Vi behandlar och vårdar patienter från i huvudsak Stockholms län, men även utomläns och utlandspatienter med kirurgiska eller urologiska sjukdomar. Patienterna tas om hand på flera olika specialistmottagningar, två operationsavdelningar samt fyra vårdavdelningar med olika profilområden; kolorektalkirurgi, kirurgi i övre mag-tarmkanal, överviktskirurgi och levertumörer samt urologi. Här jobbar cirka 460 medarbetare.
