Sjuksköterska inom Hemsjukvården ref.nr. 130/25
2025-12-10
Nu söker vi en sjuksköterska inom hemsjukvården. Vill du arbeta med god vård och omvårdnad där patientens behov står i centrum? Här arbetar vi nära varandra och din kompetens som sjuksköterska är en viktig del i teamet som tillsammans skapar trygghet och kontinuitet i vården. Tillsammans gör vi vården trygg, nära och personcentrerad. Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Du är ambassadör för patienterna i hälso- och sjukvårdsfrågor och ska på ett strukturerat sätt leda de kommunala hälso- och sjukvårdsinsatserna i ordinärt boende. Du strävar efter ett förebyggande arbetssätt och motiverar patienten till delaktighet utifrån dennes förutsättningar. Pedagogiskt arbete med handledning och delegeringar i omvårdnadsarbetet till hemtjänstens personal är en betydande del av arbetet liksom arbete i team med andra yrkesgrupper både internt och externt.
Arbetet är självständigt och du kommer ha möjlighet att planera och påverka ditt schema. Du kommer få goda möjligheter till kompetensutveckling.
Vi söker
Legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning som distriktssköterska är meriterande.
Tidigare erfarenhet av arbete som sjuksköterska är nödvändigt då arbetet till stor del innebär självständiga bedömningar, ställningstaganden och prioriteringar.
Du är ansvarstagande med en god förmåga att arbeta såväl självständigt som i team samt är bärare av ett positivt arbetsklimat. Du är engagerad och lyhörd med ett gott och professionellt bemötande mot din omgivning. Du har ett intresse och förmåga att initiera framtida utveckling inom hälso- och sjukvård.
Eftersom arbetet bygger på teamsamverkan och samarbete med många olika samarbetsparter lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper som bidrar till god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på www.kalix.se/formanÖvrig information
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Enhetschef
Tiina Patokoski tiina.patokoski@kalix.se 0923-65668 Jobbnummer
