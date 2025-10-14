Sjuksköterska Infektionskliniken Danderyds Sjukhus
Nyfiken på Infektion?
Kom och arbeta med oss! Vi söker nya kollegor som är intresserade av infektionssjukvård och vill bli del av vårt team!
Arbetsuppgifter och erbjudande
Hos oss möter du en spännande patientgrupp från 18 år och uppåt med ett brett spektrum av akuta infektioner.
Variationen bidrar till en stimulerande och lärorik arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas i både praktiska färdigheter och teoretisk kunskap.
Som sjuksköterska hos oss jobbar du tätt tillsammans med undersköterskor, läkare samt paramedicinare.
Här får du en individuell inskolning som anpassas utefter dina förutsättningar och önskemål. Syftet är att du ska känna dig trygg när du har eget patientansvar. Vi har stödjande funktioner som backar upp i akuta situationer eller när du står inför svåra moment, på avdelningen värdesätter vi samarbete högt! Du får jobba på en klinik som kännetecknas av ett gott arbetsklimat.
Vi lägger fokus på utbildning och kompetensutveckling. Några exempel på detta är utbildningseftermiddagar varje vecka för personalen, infektionsspecifika utbildningsdagar samt utbildningar inom sårvård.
Vi vill utöka vårt härliga team med en eller två erfarna kollegor som har jobbat några år inom avdelningsarbete samt gärna akutsjukvård. Publiceringsdatum2025-10-14Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Svenska C1
Minst 1-2 års erfarenhet av avdelningsjobb och eller akutsjukvård
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av infektionssjukvård men det är inget krav.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i dig själv, vill arbeta i en omväxlande och spännande arbetsmiljö och gillar ett högt tempo. Du har mycket god samarbetsförmåga och värdesätter teamarbete med kollegor och patienter, samtidigt är du självgående och arbetar självständigt utan problem. Då du har daglig kontakt med patienter så ser vi att du är tillmötesgående och har en mycket god kommunikativ förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det viktigaste för oss som jobbar här är att våra patienter känner sig trygga och säkra och kan lita på att de får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans.Övrig information
Är du nyfiken på hur det är att jobba hos oss så är du varmt välkommen att hospitera en hel eller halvdag.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vårt anställningserbjudande
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris samt personalbostad vid behov. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns kvarstannandebonus, pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Räkna ut din lön och värdet av dina förmåner
Allt om dina förmåner
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
