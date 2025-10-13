Sjuksköterska infektion- och lungmedicin, dag/kväll/natt
2025-10-13
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Infektions- och lungmedicinavdelning A2
Hos oss på infektions- och lungmedicinavdelningen vårdas patienter med sjukdomar som pneumoni, sepsis, sårinfektioner, endokardit, lungcancer och KOL.
Här vårdas också patienter med nedsatt immunförsvar eller isoleringskrävande sjukdomar som tuberkulos.
Vill du arbeta med patienter i olika åldrar i en stabil arbetsgrupp med omväxlande uppgifter?
Vill du få kunskaper om lung- och infektionssjukdomar, vårdhygien och smittskydd?
Vill du få möjlighet att utvecklas i ditt arbete och att driva utveckling tillsammans med erfarna kollegor?
Ta då chansen att börja arbeta med oss! Nu söker vi dig som vill arbeta dag och kväll.
Infektionsmedicin är ett område där tillstånd snabbt kan förändras och arbetsuppgifterna kan behöva omprioriteras. Här krävs flexibilitet och vana vid såväl omvårdnadsarbete och social samordning som akut omhändertagande.
Infektionsavdelning A2 har 14 vårdplatser fördelat på enkelrum med och utan sluss och isoleringsrum med undertryckssluss. Vi arbetar i parvård sjuksköterska och undersköterska och i team med andra professioner kring patienten.
Vi strävar efter att erbjuda en god, personcentrerad vård och att vara en arbetsplats där alla får utrymme att utveckla och utvecklas. Hos oss tillämpas önskeschema som därefter samordnas utifrån verksamhetens behov.
Som sjuksköterska leder du omvårdnadsarbetet utifrån ett helhetsperspektiv med patienten i fokus. Du har ansvar för omvårdnaden och förväntas kunna prioritera och delegera arbetsuppgifter. Du är ytterst ansvarig för läkemedelshantering och omvårdnadsdokumentation. Dokumentation sker i journalsystemet TakeCare samt Lifecare SP.
Vem är du?
Vi ser att du som söker är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet och intresse av lung- och infektionssjukvård.
Har du tagit kurser inom området är det meriterande. Meriterande är också kunskap om olika andningshjälpmedel som till exempel bilevel och högflödesbehandling.
Som sjuksköterska är du empatisk och känner dig lugn och trygg i din yrkesroll. Du kan arbeta självständigt och i team och är mån om både kvalitet och patientsäkerhet. Vi ser även att du har god samarbetsförmåga, är flexibel och kan anpassa ditt bemötande utifrån individ och situation.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
