Sjuksköterska i Ljusdals kommun - ett arbete med frihet och ansvar
2025-08-07
Vår verksamhet
Verksamheten för Hälso- och sjukvård utgör en del av sektor välfärd i Ljusdals kommun och består av ca 60 medarbetare.
Vi är ett mångprofessionellt team med sjuksköterskor, distriktsköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehab assistenter, samordnare och enhetschefer som tillsammans utvecklar hälso- och sjukvården i nära samarbete med externa professioner med medborgarna i fokus.
Vi ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård inom:
- Särskilt boende (SÄBO)
- LSS-boenden
- Socialpsykiatri
- Korttidsboende
- Hemsjukvård i ordinärt boende
Våra verksamheter finns i Ljusdal, Järvsö, Färila, Los och Ramsjö. Vi bemannar även Regionens hälsocentraler i Los och Ramsjö.
Vi söker nu legitimerade sjuksköterskor/distriktssköterskor som vill vara med och utveckla framtidens kommunala hälso- och sjukvård tillsammans med oss. Hos oss får du ett meningsfullt arbete, ett varmt arbetsklimat och möjlighet att växa - både professionellt och personligt.
Ditt uppdrag - Självständigt, varierat och meningsfullt
Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss får du ett självständigt och omväxlande arbete där du:
- Bedömer, planerar och utför medicinska insatser
- Samverkar i team både internt och externt
- Handleder och delegerar omvårdnadspersonal
- Ha en samordnande funktion kring patienternas hälso- och sjukvårdsinsatser.
Vi erbjuder dig
- Individuellt anpassad introduktion
- Möjlighet till studielön vid vidareutbildning till specialistsjuksköterska
- Friskvårdsbidrag
- Möjlighet att växla semestertillägg mot extra lediga dagar
Publiceringsdatum2025-08-07
Vi söker dig som:
- Är legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska (relevant specialistutbildning är meriterande)
- Har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård (meriterande)
- Har B-körkort
- Har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
- Är trygg, flexibel, strukturerad och har god samarbetsförmåga
- Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan redan idag. Urval och tillsättning sker löpande.
Observera att kontroll mot misstanke- och belastningsregister kommer att göras avseende alla personer som arbetsgivaren har för avsikt att anställa eller anlita för patientnära arbete utifrån att de kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
