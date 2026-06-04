Sjuksköterska i hemsjukvården till Meliva Vårdcentral Bagarmossen
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Sjuksköterska till hemsjukvården på Meliva Vårdcentral Bagarmossen – Välkommen till Meliva
Vill du arbeta i ett värderingsstyrt vårdteam där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Hos Meliva får du möjlighet att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor – i en trygg, engagerad och utvecklingsinriktad primärvård där patientens behov alltid står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Meliva Vårdcentral Bagarmossen är en välfungerande vårdcentral med bred primärvårdsverksamhet. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och psykologer i nära samarbete för att möta våra patienters behov på bästa sätt. Hos oss präglas vardagen av kollegialt stöd, kontinuerlig utveckling och hög patientsäkerhet.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom basal hemsjukvård. Arbetet innefattar både akuta och planerade besök samt samverkan med mottagningen vid behov.
Arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Bedömning och rådgivning via telefon, chatt och vid hembesök.
Ansvar för egen hemsjukvårdsgrupp.
Sårvård, vaccinationer, livsstilsrådgivning och kronikersamordning.
Samverkan med övriga professioner inom teamet för helhetsomhändertagande.
Aktivt deltagande i kvalitets- och förbättringsarbete.
Vi erbjuder dig
En värderingsstyrd organisation med patienten i fokus
Kollegialt stöd och samarbete i ett engagerat team
Möjlighet att utveckla både dina egna färdigheter och verksamhetens arbetssätt
Tydlig introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
Flexibla arbetstider och trivsam arbetsmiljö med närhet till kollektivtrafik
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från primärvård och hemsjukvård
Är trygg i din yrkesroll och har god förmåga att självständigt bedöma patientens behov
Har god kommunikativ förmåga, är empatisk och bemöter patienter professionellt
Är strukturerad och ansvarstagande, men samtidigt flexibel och lösningsorienterad
Trivs i teamarbete och bidrar till ett gott arbetsklimat
Meriterande: erfarenhet av TakeCare, vaccinationer eller hälsosamtal.
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet – både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård – mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum – inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: Heltid eller deltid
Anställningsform: Vikariat
Placering: Meliva Vårdcentral Bagarmossen
Lön: Enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Kajsa Myrin
Verksamhetschefkajsa.myrin@meliva.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.se/
Lillåvägen 68 (visa karta
)
128 45 BAGARMOSSEN Arbetsplats
Meliva Vårdcentral Bagarmossen Jobbnummer
9948943