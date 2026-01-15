Sjuksköterska huvudhandledare, Medicinskt centrum södra Lappland, Lycksele
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Tycker du att det är stimulerande att se människor utvecklas och växa? Om du är sjuksköterska med pedagogisk och kommunikativ förmåga, så är Huvudhandledare vid Medicinskt centrum södra Lappland, ett uppdrag för dig!
Medicinskt centrum södra Lappland är en aktiv och utvecklande klinik vid Lycksele sjukhus. Klinikens enheter består i Medicinavdelning, Medicinmottagning, Dialys, Rehab/strokeavdelning och Rehabenhet. Våra cirka 150 medarbetare lyfter den goda sammanhållningen, lösningsfokus, snabba beslutsvägar och att det är lätt att kommunicera, som starka fördelar med att arbeta hos oss. Vi agerar i enlighet med klinikens vision "Mjuka händer, skarpa hjärnor, varma hjärtan" för att nå god vård. Hos oss får du utvecklas och samarbeta med duktiga kollegor!Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Utöver ditt uppdrag som huvudhandledare på 40% jobbar du upp till heltid som sjuksköterska på någon av avdelningarna inom Medicinskt centrum. Du kommer att jobba i team tillsammans med bland annat undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare, kuratorer och andra yrkeskategorier. Vi arbetar inom det breda internmedicinska spektrat med en varierande verksamhet med stor blandning av medicinska tillstånd.
Möjlig placering är medicinavdelningen, dialys och rehab/strokeavdelning.
Medicinavdelningen är en dygnet runt-verksamhet med 16 vårdplatser där du möter en bred patientgrupp inom allmän internmedicin hjärt-kärl, lungsjukdomar, diabetes, infektioner, mag-tarmsjukdomar, njursjukdomar, multisjuka äldre och palliativ vård.
Dialysavdelningens huvuduppdrag är att ge behandling till de patienter som behöver bloddialys och bor i södra Lappland. Avdelningen har sju behandlingsplatser där vi vanligtvis har 10-15 patienter som får behandling 1-3 gånger i veckan. Verksamheten bedrivs måndag till fredag under dagtid.
Rehab/strokeavdelning har verksamhet dygnet runt, 16 vårdplatser och fokuserar på vård inom stroke, ortopedi och rehabilitering. Här finns ett nära samarbete med Kirurgiskt Centrum för att förbereda och eftervårda patienter som genomgår operation av höft- och knäproteser.
Huvudhandledare har en samordnade funktion för sjuksköterskestudenter vid VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och jobbar med planering och genomförande av VFU. Arbetet handlar till exempel om:
• Introduktion och planeringssamtal vid VFU start.
• Planering av studentens fortsatta utveckling.
• Att utföra undervisning och stimulera till att söka aktuell forskning. Leda reflektionssamtal och lyfta etiska situationer. Vid behov ge extra stödjande och vägledande samtal.
• Samarbeta med klinisk lärare/kursansvarig vid respektive institution för uppföljning.
• Där det förekommer planera för nationell klinisk slutexamination (NKSE) tillsammans med respektive chef och klinisk lärare/kursansvarig.
• Delta i bedömningssamtal och examination med student och klinisk lärare/kursansvarig vid respektive institution.
• Delta i projekt och samarbeta med respektive institution för att utveckla studenternas utbildning.
• Vidareutveckla studentmottagandet och det pedagogiska lärandet i enlighet med utbildningsdirektivet.
Du får stöd i ditt arbete från klinikens avdelningschefer och från regionens FOUU-enhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med kandidatexamen, har yrkeserfarenhet och handledarutbildning. Magisterexamen är meriterande.
Om du saknar handledarutbildning så ska du vara beredd att gå den. Du är samarbetsinriktad, har organisationsförmåga och är kommunikativ. Vidare är du pedagogisk, har empatisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du vill vara med och bygga vidare och utveckla både vår verksamhets förlagda utbildning och dig själv.
Uppdraget är på 40% och innebär att du utgår från ditt handledarkontor under avsatta dagar. Din övriga tid upp till heltid eller annan önskad sysselsättningsgrad (samt under studentfria tider på året), tjänstgörs inom Medicinskt centrum södra Lappland.
Om du redan är anställd inom Region Västerbotten på en annan klinik än Medicinskt centrum, finns möjligheten att kombinera den anställningen med uppdraget som huvudhandledare.
Du kommer få inskolning i uppdraget och därefter kommer du ha relativt stor frihet i hur du lägger upp ditt arbete. Förutom månadslön utgår ett lönetillägg på 2500kr/månad.
Vi ser fram emot din ansökan!
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
