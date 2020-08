Sjuksköterska huvudhandledare, Klinisk undervisningsavd. Ortoped - Region Västmanland - Sjuksköterskejobb i Västerås

Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås2020-08-24Tycker du det är roligt att handleda och lära ut till andra? Vill du bidra till att utveckla framtidens sjuksköterskor? Vi söker en sjuksköterska till vårt handledarteam som vill vara med och driva verksamheten hos oss på klinisk undervisningsavdelning. Det kanske är dig vi söker.Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt.2020-08-24Klinisk undervisningsavdelning (KUA) startades på ortopedisk avdelning år 2010. Studenter från läkar-, sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeututbildningarna får under sin praktikperiod träna teamarbete under handledning av yrkesspecifika handledare. KUA omfattar tio vårdplatser och är aktivt under de veckor vi har tillgång till studerande. Läkarstuderande kommer från Uppsala universitet. Sjuksköterskestudenter och fysioterapeutstuderande kommer från Mälardalens högskola. Arbetsterapeutstuderande kommer från Örebro universitet.Att arbeta på KUA ger stora möjligheter till utveckling av handledarrollen och en förståelse för övriga professioners ansvarsområde. Du kommer att ingå i ett handledarteam med handledare från olika professioner med god kontinuitet. Som sjuksköterska hos oss kommer du vara anställd på ortopedisk avdelning akut och jobba i övrig verksamhet när KUA inte är igång.Om arbetsplatsenOrtopedkliniken i Västmanland har ansvaret för den ortopediska vården inom hela länet. Planerad kirurgi genomförs till stor del vid Västmanlands sjukhus Köping medan större planerad kirurgi samt all akutvård sker vid Västmanlands sjukhus Västerås. Ortopedkliniken i Västmanland har på Västmanlands sjukhus Västerås en mottagning och en rehabenhet samt två vårdavdelningar i Västerås, en med akut intag och en med elektivt intag. Vår målsättning är att vår arbetsplats ska bli ett föredöme inom framtidens offentliga sjukvård.Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med någon form av handledarutbildning. Det är fördelaktigt om du har tidigare arbetslivserfarenhet som sjuksköterska inom slutenvården eller ortopedi. Du har goda kunskaper i svenska, tal som skrift, och det är meriterande om du även har kunskaper i andra språk. Vi ser det som ett plus om du har erfarenhet från arbete i journalsystemet Cosmic.Som person är du strukturerad och trygg. I akuta situationer har du förmågan att hålla dig lugn och fokusera på rätt saker. Du är en god lagspelare som lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt och tydligt sätt. I rollen som handledare är det av vikt att du är pedagogisk och har förmågan att anpassa dig efter studentens förutsättningar och situationen ni befinner er i. Vidare ser vi även att du kan komma med nya idéer och angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.AnställningsvillkorTillsvidare. Tillträde efter överenskommelse.Arbetstiderna är schemalagda dag, kväll och helg.Välkommen med din ansökan senast 13 september 2020.Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!Bifoga gärna intyg och betygshandlingar med din ansökan.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare med ca 7 000 anställda. Vår huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik och miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.Titta gärna på vår informationsfilm: https://youtu.be/7qLByHRP6mY Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönSista dag att ansöka är 2020-09-13REGION VÄSTMANLAND5334805