Sjuksköterska HSL, Äldreomsorgen Vård- och omsorgsboende
2025-12-11
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Vindeln
Gör skillnad från dag ett
Är du sjuksköterska och vill utvecklas i en trygg miljö?
Hos oss får du en strukturerad introduktion, handledning och en arbetsmiljö där du kan växa i din profession.
Du blir en del av vårt viktiga arbete med att skapa trygghet och livskvalitet för de äldre som bor på våra vård- och omsorgsboenden.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Göra medicinska bedömningar och hantera läkemedel
Dokumentera och följa upp vårdinsatser
Samordna kontakter med läkare, primärvården och sjukhus
Vara ett medicinskt stöd för vårdpersonalen och bidra till deras utveckling
Vara en viktig länk för trygg och säker vård i vardagen
Om dig
Är legitimerad sjuksköterska
Har gärna erfarenhet från vård och omsorg (ej krav)
Har ett gott bemötande och tycker om att samarbeta i team
Är ansvarstagande, initiativrik och trygg i att fatta beslut
Har B-körkort (krav)
Vi välkomnar både dig som är ny i yrket och dig som har erfarenhet sedan tidigare.
Arbetstiden är dagtid med gles helgtjänstgöring (var 6:e vecka).
Observera att husdjur kan förekomma hos boende samt att rökning kan förekomma i vissa miljöer.
Vi erbjuder dig
Individanpassad inskolning med stöd av erfarna kollegor
Trygga anställningsvillkor - särskild visstidsanställning med möjlighet till förlängning
Förmånliga arbetstider - dagtid och gles helgtjänstgöring
Konkurrenskraftig lön - individuell lönesättning tillämpas
Kommunala förmåner såsom friskvård, cykelförmån och upp till 38 dagar semester
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Rekrytering sker löpande. Bifoga gärna personligt brev och CV.Övrig information
4 platser, särskild visstidsanställning, heltid, med start 2026-02-02 till och med 2026-06-14, som övergår till sommarvikariat 2026-06-15 till 2026-09-30.
1 plats tillsvidareanställning, heltid, med start 2026-02-09.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
