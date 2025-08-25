Sjuksköterska Hjärt- och Lungavdelning till Avdelning 1 Köpings sjukhus
Tycker du att teamarbete, god gemenskap och patientnära vård är viktigt? Vill du arbeta i en verksamhet där närheten till varandra öppnar upp för gott samarbete och en sammanhängande vårdkedja för patienten? Då är det kanske dig vi söker!Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom slutenvården. I ditt arbete som sjuksköterska ingår bla venprovtagning, katetersättning, EKG, blodtryckskontroller, blodsockerprovtagning, NEWS, sårvård. Du har även ett ansvar för omvårdnaden av patienter och ett nära samarbete med övrig personal på avdelningen, anhöriga och andra enheter. I det administrativa arbetet ingår dokumentation i Cosmic.
Om arbetsplatsen
Hos oss på Köpings sjukhus välkomnas du till en arbetsplats med ett familjärt och öppet arbetsklimat. Verksamheten är tillräckligt stor för att ge god vana att behandla de vanliga medicinska sjukdomarna och tillräckligt liten för att du som enskild medarbetare ska ha möjlighet att se helhet, vara igenkänd och känna dig hemma på hela kliniken.
Avdelning 1 har 18 vårdplatser med inriktning på hjärt- och lungsjuka patienter. Patienter kommer för eftervård från Hjärtintensiven med telemetriövervakning men också från akutmottagningen eller via remiss. Avdelningen har en stor patientomsättning med relativt korta vårdtider.
Som sjuksköterska hos oss ingår du i ett multiprofessionellt team tillsammans med andra sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped och dietist.
Läs mer om våra förmåner här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av Cosmic och akutsjukvård, gärna med inriktning av hjärta och lungor.
Dina personliga egenskaper är viktiga så vi önskar att du är trygg, stabil och har självinsikt. Ditt bemötande är lugnt och uppmärksamt och du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du tar egna initiativ och ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt för att anpassa dig till nya utmaningar.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning natt och dag/kväll, heltid samt timanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 24 augusti 2025
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
