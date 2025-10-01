Sjuksköterska, Hjärn- och ryggmärgsskaderehab, Umeå
2025-10-01
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Hjärn- och Ryggmärgsskaderehab är en del av NHHC. Neuro-huvud-hals Centrum (NHHC) består av ca 650 medarbetare och finns på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. På centrat bedrivs vård med olika aspekter på utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals och käke. Centrat är en länsklinik där högspecialiserad vård bedrivs för patienter från hela norra sjukvårdsområdet, samt bedriver forskning, utbildning och utveckling.
Hjärn- och Ryggmärgsskaderehab har både slutenvård och dagvård där vi behandlar patienter med skador på ryggmärg och hjärna. Vi har av Socialstyrelsens tillstånd sedan april 2023 att bedriva nationell högspecialiserad vård för ryggmärgsskador inom slutenvårdsrehabilitering.
Hos oss erbjuds du ett utvecklande och spännande arbete med ett nära samarbete med dina kollegor och övriga professioner. Alla nyanställda får en mentor i samband med inskolning dessutom finns regionens Mentorskapsplattform att ta del av. Under vardagarna har vi en samordningssjuksköterska som bland annat är stöd i utskrivningsprocesser och finns tillgänglig för rådgivning i det dagliga arbetet. Vi har även en vårdkoordinator som sköter den dagliga logistiken m.m. Vi har regelbunden internutbildning inom olika områden.
Vi söker nu två sjuksköterskor för långtidsvikariat. Här tillämpar vi verksamhetsanpassat önskeschema vilket gör att du har stora möjligheter att påverka din arbetstid. Är du nyfiken på oss och hur det är att jobba här? Följ oss gärna på Instagram! @neurorehab_nusPubliceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I din roll ansvarar du för omvårdnad och rehabilitering av inneliggande patienter. Vi bedriver högspecialiserad vård vilket innebär att vi får patienten i ett tidigt skede ofta direkt från intensivvården med fortsatt behov av trackeostomi och andningsunderstöd. Man följer sedan patienten under hela rehabiliteringsprocessen till dess det är dags för utskrivning/hemgång. Målet är att patienten ska bli så självständig som möjligt.
Arbetet innefattar allt från personlig omvårdnad, medicinskt omhändertagande samt att i team med övriga yrkeskategorier stödja patienten i rehabiliteringsprocessen. Du planerar och utför medicinska omvårdnadsinsatser i nära samarbete med undersköterskor. Som sjuksköterska är du en viktig länk i ett multidisciplinärt team, vilket ställer krav på en god kommunikation och gott samarbete.
Som nyexaminerad får du ta del av regionens introduktionsår för sjuksköterskor på arbetstid, vilket ger dig förutsättningar för kompetensutveckling och reflektion.
För omvårdnadspersonal som arbetar inom dygnet runt-verksamhet erbjuder Region Västerbotten en ökad flexibilitet i arbetet genom olika arbetstidsmodeller. Modellerna fokuserar på återhämtning genom arbetstidsförkortning och en ökad möjlighet att påverka sina arbetstider samt förhöjd ersättning vid arbete på obekväm arbetstid.
Handledning av studenter och kollegor ingår då vi är ett universitetssjukhus med utbildningsansvar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Du är engagerad och driven sjuksköterska som är intresserad av att jobba med högspecialiserad vård och rehabilitering. Som person är du ansvarstagande och har förmåga att arbeta självständigt. Eftersom vi arbetar tätt i team med många olika yrkesgrupper är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och ett bra bemötande.
Patienterna är hos oss under en lång tid och bemötandet mot patienten och dess anhöriga är viktigt för deras rehabilitering. Om du har tidigare erfarenhet av neurologisk rehabilitering är det meriterande men inget krav.
Välkommen med din ansökan redan idag! Rekrytering sker löpande.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
