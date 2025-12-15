Sjuksköterska/hjälpmedelskonsulent, Dalarnas Hjälpmedelscenter
2025-12-15
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Du söker till kontinenssamordningen som tillhör vår största avdelning Rörelse för att vara en del av en stimulerande och utvecklingsinriktad verksamhet, med länets kontinenssamordnare som närmsta kollega. På avdelningen finns hjälpmedelskonsulenter, hjälpmedelstekniker, och rehabiliteringsassistenter. Avdelningens uppdrag, som styrs från hjälpmedelsnämnden, innefattar förutom kontinenssamordning, även patientmottagning för utprovning av rörelsehjälpmedel, konsultation, upphandling, utbildning och samverkan med länets förskrivare. Verksamheten finns huvudsakligen i Falun men har även en del förlagt till Mora och Borlänge.
Kontinenssamordningen arbetar övergripande och långsiktigt med att säkerställa kvalitet, kompetens och patientsäkerhet i Dalarna. Idag finns också behovet av att tydliggöra kopplingen mellan verksamhetsansvar och kostnadsansvar. Den demografiska utvecklingen visar att vi blir fler äldre och antalet personer i behov av vård och behandling vid blås och/eller tarmdysfunktion ökar. Området behöver utvecklas så att patientens delaktighet och bästa möjliga livssituation för personer i alla åldrar kan erbjudas. Detta sker genom ökad följsamhet till vårdprogram och riktlinjer vid behandling samt förskrivning av hjälpmedel för urinblåsa/tarm. Inkontinensvården berör de flesta professioner inom hälso- och sjukvården och är en viktig del i den professionella omvårdnaden.
Dina arbetsuppgifter
Du arbetar tillsammans med kontinenssamordnaren för att förbättra och utveckla området med fokus på en god vård och hållbar ekonomi. I de gemensamma arbetsuppgifterna ingår bland annat att planera och hålla i utbildning, omvärldsbevaka och delta i referensgrupper samt nätverksträffar. Du arbetar även självständigt med både konsultation och rådgivning samt att sprida kunskap om vårdprogram, riktlinjer och upphandlat sortiment ute i verksamheterna och till allmänheten. Samarbeten sker kontinuerligt med så väl avdelningen som med övriga delar av förvaltningen.
Du är lösnings- och samarbetsfokuserad i relation till din omgivning. Du är kommunikativ, flexibel och är strukturerad med god organiseringsförmåga. Du har förmåga att se sammanhang och utvecklingspotential inom området.
Placeringsorten är Borlänge men resor i tjänsten förekommer regelbundet.
Kvalifikationer
Leg. sjuksköterska med tre års arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av utredning samt förskrivning av hjälpmedel inom området urinblåsa- tarmdysfunktion
Erfarenhet av att arbeta med att utbilda och förmedla kunskap
Datorvana
B- körkort
Meriterande
Vård och behandling av blås- och tarmdysfunktion 7,5 hp eller motsvarande kurs
Distriktssköterskeutbildning
Utbildning inom pedagogik
Erfarenhet av arbete i inom offentlig hälso- och sjukvård
Erfarenhet av riskbedömningar inom hälso- och sjukvård och tillsammans med andra professioner
Erfarenhet av patientsäkerhetsarbete
Så ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Fackliga kontaktuppgifter
Månadslön
