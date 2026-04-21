Sjuksköterska hemsjukvård sökes till Helsingborg Stad Sommar
2026-04-21
Sjuksköterska inom hemsjukvård till tidsbestämda uppdrag - planera din arbetstid i förväg
Vill du veta exakt när du jobbar - och när du är ledig? Hos Hållbarbemanning erbjuder vi tidsbestämda uppdrag där du får full kontroll över din tid, samtidigt som du får bra ersättning och trygga villkor.
Vi söker nu legitimerade sjuksköterskor inom hemsjukvården till uppdrag i Helsingborg stad löpande:
Löpande tillsättning:
vecka 28-32 100%
Det här får du:
Tydliga start- och slutdatum - perfekt för planering
Konkurrenskraftig ersättning
Personlig kontakt och stöd genom hela uppdraget
Möjlighet att varva arbete med längre ledighet
Om uppdragen:
Du som arbetar inom hemsjukvården, inkluderar:
Medicinsk vård hemma hos patienter
Medicinska bedömningar och omvårdnad
Läkemedelshantering
Dokumentation
Samarbete med andra yrkesgrupper
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Vill arbeta i avgränsade, tydliga uppdrag
Är trygg, självständig och ansvarstagande
Trivs med att snabbt komma in i nya arbetsmiljöer
Hos Hållbarbemanning anpassar du arbetet efter livet - inte tvärtom. Du väljer period, vi matchar dig med rätt uppdrag.
Ansök idag och boka upp din nästa arbetsperiod - eller kontakta oss så berättar vi mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@hallbarbemanning.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hållbar Bemanning SWE AB
(org.nr 559439-7647) Arbetsplats
Helsingborg Stad Kontakt
Konsultchef
Mahad Olad info@hallbarbemanning.se 0101606080 Jobbnummer
9868271