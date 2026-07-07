Sjuksköterska Hemsjukvård Ljusdal: Heltid 35h/vecka
Ljusdals kommun, Sektor Välfärd, Hälso- & sjukvård, Hemsjukvård SSK / Sjuksköterskejobb / Ljusdal Visa alla sjuksköterskejobb i Ljusdal
2026-07-07
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Vill du ha ett arbete där du gör verklig skillnad – varje dag? Som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård möter du människor i deras vardag och bidrar till trygghet, hälsa och livskvalitet genom hela livet. Hos oss får du ett självständigt och varierande arbete där din kompetens värdesätts och utvecklas. Du arbetar nära patienter, anhöriga och kollegor i ett team som tillsammans skapar god och personcentrerad vård.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete med stort ansvar och inflytande
Nära patientrelationer och möjlighet att följa människor över tid
Kompetenta kollegor och tvärprofessionellt samarbete
Goda möjligheter till kompetensutveckling
En arbetsplats där engagemang, omtanke och utveckling står i fokus
Vilka är vi?
Vi är Hemsjukvården i Ljusdals kommun – en engagerad och utvecklingsinriktad verksamhet som ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården inom sektor Välfärd. Vi är ett team med ca 60 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa trygg, personcentrerad och nära vård för kommunens invånare.
Vi är sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabassistenter, samordnare och enhetschefer som tillsammans bidrar med våra olika kompetenser för att ge bästa möjliga vård och rehabilitering.
Vi tror på samarbete, delaktighet och ständig utveckling. Med medborgaren i fokus arbetar vi nära varandra och i samverkan med sjukhusen, hälsocentralerna och andra externa aktörer för att möta dagens och morgondagens vårdbehov.
Vårt uppdrag omfattar särskilda boenden, stöd- och omsorgsboenden inom LSS och socialpsykiatri, korttidsboenden samt hemsjukvård i ordinärt boende. Våra verksamheter finns i Ljusdal, Järvsö, Färila, Los och Ramsjö. Vi bemannar även regionens hälsocentraler i Los och Ramsjö, vilket ger möjlighet till varierande arbetsuppgifter och bred kompetensutveckling.
Hos oss blir du en del av en verksamhet där samarbete, kvalitet och omtanke står i centrum – och där vi tillsammans gör skillnad varje dag.
Vad söker vi?
Vi söker nu två legitimerade sjuksköterskor som vill vara med och utveckla framtidens kommunala hälso- och sjukvård tillsammans med oss.
Tjänsterna följer ett rullande 12-veckorsschema och omfattar främst dagtidsarbete kl. 06.45–15.00. Jourtjänstgöring förekommer cirka 2–3 vardagskvällar under varje 12-veckorsperiod samt var sjätte helg blandat dag- och kvällsarbete.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller sjuksköterska med relevant specialistutbildning.
Du känner dig trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du värdesätter samarbetet med kollegor, patienter och anhöriga. Erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård är meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyfiken på att utvecklas inom området.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har legitimation som sjuksköterska
Har B-körkort
Har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Är ansvarstagande, flexibel och strukturerad
Har ett gott bemötande och en god samarbetsförmåga
Trivs med att ta egna initiativ och fatta självständiga beslut
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varför Ljusdals kommun som arbetsgivare?
Vill du arbeta nära människorna du vårdar och samtidigt vara en del av en arbetsgivare som satsar för att du ska få förutsättningar för att må bra på jobbet? I Hemsjukvården Ljusdals kommun får du ett självständigt, varierande och meningsfullt arbete där din kompetens gör skillnad varje dag.
Vi vet att en hållbar arbetsplats skapas genom goda förutsättningar för både utveckling och återhämtning. Därför erbjuder vi dig:
• Förkortad arbetstid – 35 timmar per vecka med bibehållen heltidslön
• Individuellt anpassad introduktion och chans att vara ny som ger en trygg start i din nya roll
• Möjlighet till studielön vid vidareutbildning till specialistsjuksköterska
• Friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år
• Möjlighet att växla semestertillägg mot extra lediga dagar
• Föräldrapenningtillägg i samband med lönebortfall vid föräldraledighet
• Ett varmt, inkluderande och stöttande arbetsklimat där din kompetens värdesätts
• Satsningar på arbetsmiljö, hälsa och hållbart arbetsliv
• Nära samarbete med engagerade kollegor och andra professionerPubliceringsdatum2026-07-07Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Efter intervju genomförs referenstagning och eventuell bakgrundskontroll. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig!
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret och/eller misstankeregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals Kommun
(org.nr 212000-2320), https://www.ljusdal.se/
Norra Järnvägsgatan 21 (visa karta
)
827 31 LJUSDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Välfärd, Hälso- & sjukvård, Hemsjukvård SSK Kontakt
Enhetschef
Jakob Klang jakob.klang@ljusdal.se 065118191 Jobbnummer
9994730