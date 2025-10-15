Sjuksköterska hälso- och sjukvård vid Försvarsmedicincentrum
2025-10-15
Försvarsmaktens stridsskola för försvarsmedicin (FSS) vid FömedC i Göteborg är en Försvarsmaktsgemensam resurs som, under ytan, på ytan, på marken och i luften, genomför utbildningar, träningar och övningar inom försvarsmedicin. Nu söker vi en sjuksköterska som vill arbeta med utbildning.
FSS består av tre avdelningar: utbildningsavdelningen, övningsavdelningen samt simulerings- och metodavdelningen. Utbildningsavdelningen bedriver kurser, utbildningar samt kvalitetssäkrar de försvarsmedicinska utbildningar som genomförs på övriga förband i Sverige. Övningsavdelningen planerar, genomför och evaluerar utbildningar och övningar inom försvarsmedicin. Simulerings- och metodavdelningen genomför och utvecklar försvarsmedicinsk simulering samt pedagogiska metoder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som utbildare inom hälso- och sjukvård omfattar planering, genomförande och evaluering av övningar och utbildningar som vi på FSS genomför. Arbetet under övningar kan emellanåt vara fysiskt krävande.
Arbetet innebär även att stödja med fackkompetens samt att verka som instruktör vid våra kurser och utbildningar.
Du kommer dessutom att stödja kurschefer inför och under övningar samt utbildningar. Vid tillfällen kan du även komma att arbeta i rollen som kurschef vid våra försvarsmedicinska kurser. Arbetet kommer att innebära regelbundna resor och tjänstgöring på annan ort och eventuellt internationellt.
Försvarsmakten växer och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas. Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
• legitimerad sjuksköterska.
• minst fyra års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
• god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
• B-körkort.
Meriterande
• erfarenhet av försvarsmedicin.
• erfarenhet av att utbilda.
• genomförd värnplikt eller motsvarande grundläggande soldatutbildning.
• tidigare erfarenhet av tjänstgöring inom Försvarsmakten och/eller utlandstjänstgöring.
• kunskap och förståelse för Försvarsmaktens sjukvårdssystem, sjukvårdstaktik och sjukvårdsledning.
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.Dina personliga egenskaper
Du trivs med att utbilda andra och att dela med dig av dina erfarenheter. Du besitter en grundlagd pedagogisk förmåga och vill utvecklas inom pedagogik.
För att lyckas i denna roll bör du vara serviceinriktad, initiativtagande och med lätthet tar du dig an nya uppgifter. Du arbetar strukturerat och effektivt med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Med din personlighet bidrar du till stabilitet och trygghet i gruppen. Vi vill ha ett positivt arbetsklimat där vi jobbar tillsammans, stöttar och ställer upp för varandra. Därför söker vi dig som är ansvarstagande mot dig själv och dina kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg, regelbundna resor förekommer ofta i tjänsten
Civil eller militär befattning: Civil
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningarna
Avdelningschef Martin Fröberg Tel.031-69 20 00 (vxl)
Kontakta HR-avdelningen på FömedC om du har frågor om rekryteringsprocessen; fomedc-j1@mil.se
Fackliga företrädare
OFGBG FömedC (ofgbg-fomedc@mil.se
)
Försvarsförbundet (forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
)
SACO (saco-gbg@mil.se
)
SEKO Försvar-Göteborg (seko-forsvar-goteborg@mil.se
)
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-16. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Personuppgiftsbehandling i LIME CRM
När du söker denna tjänst innebär det att Försvarsmakten behandlar dina personuppgifter. För
information om hur Försvarsmakten behandlar dina personuppgifter;https://carefully_removed_external_link_due_to_policy
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
