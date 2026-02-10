Sjuksköterska gynmottagningen, Södertälje sjukhus
2026-02-10
Verksamhetsområde Kvinnor-Barn omfattar BB Södertälje, Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) samt Gynekologi och kvinnosjukvård.
Vi är ett familjärt verksamhetsområde där vi arbetar nära varandra, oavsett profession. Hos oss är patienten och familjen alltid i fokus. Med hög delaktighet och korta beslutsvägar finns en stor möjlighet att göra skillnad som medarbetare. Centralt i vår verksamhet är en inkluderande atmosfär som drivs av hög kompetens, god stämning, starkt engagemang och en öppenhet för förändring.
Sjuksköterska till Gynmottagningen på Södertälje sjukhus:
På gynmottagningen är ingen dag den andra lik. Under dagtid tar vi hand om patienter på vår gynakut, som är en integrerad akutmottagning på gynmottagningen. Vi har även dagvårdsverksamhet där vi bland annat handhar avbrytanden av graviditeter av olika skäl, vilket är en viktig del i vår verksamhet. Som sjuksköterska hos oss har du även telefonrådgivning, utför vaccinationer, har STI-mottagning samt egna mottagningar. Du arbetar även administrativt med tidsbokningar. Utöver detta utför vi också mottagningsoperationer (MOP), både i lokalbedövning och genom patientstyrd sedering, där sjuksköterskan har en betydande roll.
Dina personliga egenskaper:
Du som söker behöver ha en personlig mognad och en inre styrka för att klara de utmaningar som arbetet på gynmottagningen medför. Du behöver kunna vara flexibel, kvalitetsmedveten och ha en god samarbetsförmåga, då vi arbetar tvärprofessionellt. Arbetet på en gynekologisk enhet kräver också en empatisk förmåga, där du behöver ha gott omdöme och en kulturell medvetenhet. Du har ett genuint intresse för att utveckla vården, alltid med patienten i fokus.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med rätt att verka inom svensk hälso- och sjukvård och har minst 2 års arbetslivserfarenhet från akutsjukvård eller mottagningsverksamhet.
Meriterande:
Tidigare arbete som sjuksköterska inom kvinnosjukvård är meriterande.
Anställningsform:
Vikariat på ett år, heltid. Dagtid, måndag-fredag.
Det här säger medarbetare som arbetar på Gynmottagningen:
"En mycket välfungerande enhet med glad och sammansvetsad arbetsgrupp".
"Arbetet på gynmottagningen är mycket varierande och tillfredställande".
"Vi har ett fint arbetsklimat där vi stöttar varandra i arbetet".
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
