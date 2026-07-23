Sjuksköterska, Gynekologisk och urologisk avdelning, Umeå
Region Västerbotten, Kirurgcentrum / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-07-23
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Kirurgcentrum Umeås främsta mål och uppgift är att bedriva högspecialiserad och högkvalitativ vård och forskning för patienter inom den norra sjukvårdsregionen. Kliniken är indelad i sektionerna urologi, bröst, endokrin, kärl, kolorektal samt övre gastroenterologisk kirurgi, som bedrivs inom både öppen- och slutenvård.
Vi söker nu dig som vill jobba som sjuksköterska på urologiska och gynekologiska avdelningen. På avdelning utreder vi, behandlar och opererar människor med gynekologisk och urologisk cancer. Vi hanterar även ett stort antal akuta inläggningar, exempelvis infektioner, blödningar från urinvägarna, graviditetskomplikationer och även allmänkirurgiska patienter när vi har plats. Omvårdnaden hos oss präglas av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade och samarbetar i team för att nå bästa möjliga resultat.
Vi är en mindre personalgrupp med god samhållning och gott samarbete. Hos oss har vi lätt till skratt men kan samtidigt dela komplexa situationer. För oss är det viktigt att ha en god och öppen kommunikation mellan varandra samt att alla känner sig välkomna. Vårt motto är att vi är varandras arbetsmiljö och frågan vi ställer oss är- Hur gör vi varandra bra?
Hos oss erbjuds du att arbeta enligt en arbetstidsmodell, så kallad modifierad 3–3, som är skapad för att öka möjligheten till återhämtning. Den innebär i praktiken att du arbetar cirka 88%, med bibehållen heltidslön.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Du kommer att arbeta inom ett brett kirurgiskt område med högspecialiserad kirurgi och akutsjukvård där du har en viktig roll vad gäller att leda, prioritera och samordna vårdarbetet inom ditt omvårdnadsteam på avdelningen. Vi arbetar teambaserat och du har ett nära samarbete med sjuksköterskekollegor, undersköterskor, läkare och andra specialiserade funktioner.
Vi vill att du ska få en trygg start hos oss därför kommer vi att utforma en individuell inskolning så att du kan känna att du får en god möjlighet att lära dig arbetet hos oss. Vi anpassar inskolningens längd efter dina kunskaper och behov.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska. Vi ser det som meriterande med erfarenhet inom sjukhusvård.
Vi söker dig som vill arbeta i ett spännande och varierande arbete i en organisation under utveckling. Du har ett genuint intresse för människor och har patienten i fokus. Vi värdesätter att du är engagerad och flexibel som person med en uttalad samarbetsförmåga. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att utveckla verksamheten och skapar en trivsam arbetsmiljö.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337127". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Kirurgcentrum Kontakt
Vårdförbundet
Frida Viklund +46907851338 Jobbnummer
10010185