Sjuksköterska geriatrik/infektion, dag/kväll

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Geriatrik/infektion
Vill du som sjuksköterska arbeta med den spännande blandningen av infektion- och lungmedicin samt geriatrisk vård? På avdelning finns 14 vårdplatser, fördelat på dessa två olika vård inriktningar.
Vi är en personalgrupp med bred kompetens, god stämning och positiv inställning! Här arbetar vi med ständiga förbättringar genom bland annat metoden Gröna korset och tillämpar ett personcentrerat förhållningssätt. Du bidrar som en i gänget till förändringsarbete och utveckling av vårdavdelningen.
Välkommen till geriatrik och infektions avdelningen!
Som sjuksköterska ansvarar du för patienternas omvårdnad vilket innebär att du gör kvalificerade bedömningar, tolkar patienternas behov och genomför omvårdnadsåtgärder i samråd med patienten.
På geriatrik- och infektionsavdelningen har du ett varierat och ansvarsfullt arbete. Ibland behöver du agera snabbt och ibland är det någon patient eller anhörig som behöver ägnas mer tid.
Som sjuksköterska har du ett nära samarbete med undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter kring dina patienter. Modern sjukvård kräver att vi samarbetar som välfungerande team för att säkerställa en god patientsäkerhet.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad sjuksköterska.
Har du erfarenhet av arbete på infektionsavdelning och/eller geriatrisk avdelning är det meriterande, liksom om du har specialistutbildning.
Med ett inkännande bemötande ser du hela patienten och dennes behov. Du kan snabbt ställa om till ändrade förutsättningar och anpassar ditt arbetssätt utifrån situation. Vi värdesätter att du är intresserad av att arbeta för din egen såväl som avdelningens utveckling.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrunds kontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
