Sjuksköterska för vaccination - Svalöv och Landskrona

Vaccinova AB / Sjuksköterskejobb / Svalöv
2026-07-22


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Vi på Vaccinova söker nu engagerade och utåtriktade sjuksköterskor för arbete med vaccination på timmar till våra mottagningar i Svalöv och Landskrona.
Tjänsten omfattar två dagar i veckan på ett kontinuerligt schema.
Vaccinova är en vaccinatör med stort fokus på trygghet och hälsa. Vi är specialister på vaccination och finns idag på över 208 platser i Sverige – både på våra egna vaccinationsmottagningar samt hos våra samarbetspartners.
Vi söker nu efter nästa medlem i vårt team!
Arbetet hos oss är självständigt och innefattar bland annat:
• Vaccination
• Omsorgsrådgivning
• Journalföring
• Hantering av betalning
• Enklare inventering
För att trivas hos oss bör du vara självgående och utåtriktad samt bekväm med datorer. Vårt grundkrav för tjänsten är att du är sjuksköterska med svensk legitimation.
Arbete med vaccination sedan innan är meriterande men inget krav. Vi erbjuder alla nyanställda en utbildning inom vaccination samt i de system som används på arbetsplatsen.
Tjänsten ämnas tillsättas så fort som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8108440-2111752".

Arbetsgivare
Vaccinova AB (org.nr 556983-0002), https://vaccinova.teamtailor.com
Herrevadsgatan 11A (visa karta)
268 31  SVALÖV

Jobbnummer
10009277

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