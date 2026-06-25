Sjuksköterska för vaccination - Sandviken och Gävle
Vaccinova AB / Sjuksköterskejobb / Sandviken Visa alla sjuksköterskejobb i Sandviken
2026-06-25
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Vi på Vaccinova söker nu engagerade och utåtriktade sjuksköterskor för arbete med vaccination på timmar till vår mottagningar i Sandviken och Gävle.
Tjänsten omfattar deltid på ett kontinuerligt schema.
Vaccinova är en vaccinatör med stort fokus på trygghet och hälsa. Vi är specialister på vaccination och finns idag på över 200 platser i Sverige – både på våra egna vaccinationsmottagningar samt hos våra samarbetspartners.
Vi söker nu efter nästa medlem i vårt team!
Arbetet hos oss är självständigt och innefattar bland annat:
• Vaccination
• Omsorgsrådgivning
• Journalföring
• Hantering av betalning
• Enklare inventering
För att trivas hos oss bör du vara självgående och utåtriktad samt bekväm med datorer. Arbete med vaccination sedan innan är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder alla nyanställda en utbildning inom vaccination samt i de system som används på arbetsplatsen.
Tjänsten ämnas tillsättas så fort som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7973244-2071781". Arbetsgivare Vaccinova AB
(org.nr 556983-0002), https://vaccinova.teamtailor.com
Köpmangatan 9 (visa karta
)
811 39 SANDVIKEN Jobbnummer
9979731