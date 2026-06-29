Sjuksköterska för vaccination - Motala och Borensberg
Vaccinova AB / Sjuksköterskejobb / Motala Visa alla sjuksköterskejobb i Motala
2026-06-29
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vaccinova AB i Motala
, Vadstena
, Mjölby
, Linköping
, Askersund
eller i hela Sverige
Vi på Vaccinova söker nu engagerade och utåtriktade sjuksköterskor för arbete med vaccination på timmar till våra mottagningar i Motala och Borensberg.
Tjänsten omfattar två eftermiddagar i veckan på ett kontinuerligt schema.
Vaccinova är en vaccinatör med stort fokus på trygghet och hälsa. Vi är specialister på vaccinationer och finns idag på över 200 platser i Sverige – både på våra egna vaccinationsmottagningar samt hos våra samarbetspartners.
Vi söker nu efter nästa medlem i vårt team!
Arbetet hos oss är självständigt och innefattar bland annat:
• Vaccination
• Omsorgsrådgivning
• Journalföring
• Hantering av betalning
• Enklare inventering
För att trivas hos oss bör du vara självgående och utåtriktad samt bekväm med datorer. Arbete med vaccination sedan innan är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder alla nyanställda en utbildning inom vaccination samt i de system som används på arbetsplatsen.
Tjänsten ämnas tillsättas omgående så varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7987552-2076126". Arbetsgivare Vaccinova AB
(org.nr 556983-0002), https://vaccinova.teamtailor.com
Råssnäsvägen 14 (visa karta
)
591 73 MOTALA Jobbnummer
9983931